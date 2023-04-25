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Ekonomi

Üç üründe gümrük vergileri yüzde 130 olarak belirlendi

Buğday, mısır ve arpada uygulanan gümrük vergileri için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle vergi oranı söz konusu ürünler için yüzde 130 olarak yeniden düzenlendi.

12:10 . 25/04/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hasat koşulları, dünya fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak, yerli üretimin korunması ve teşvikini teminen buğday, mısır ve arpada gümrük vergileri yüzde 130 olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu ürünlerde yüzde sıfır olarak uygulanan gümrük vergileri düzenleme yapılmasaydı 1 Mayıs itibarıyla buğdayda yüzde 45, mısırda yüzde 25 ve arpada yüzde 35 seviyelerine yükselecekti.


Karar, 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek.




#Arpa
#buğday
#Cumhurbaşkanı kararı
#gümrük vergisi
#Mısır
#Resmi Gazete
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