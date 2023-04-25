Üç üründe gümrük vergileri yüzde 130 olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV müjdesi ticari araç sahipleri arasında heyecana yol açtı. Yeni uygulama ile taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarını yenileyen esnaf, ÖTV ödemeyecek. ÖTV'nin kalkması ile 600 bin TL'lik bir araç 333 bin TL'ye mal olacak.