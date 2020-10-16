Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak

Kentte ev kadını Selva Akbaş, bir galeriden, 2017 yılında 109 bin 350 lira karşılığında sıfır kilometre otomobil satın aldı. Otomobilin arka kapısının üst noktasındaki kaportasında zamanla göçükler olduğunu fark eden Selva Akbaş'ın eşi Selim Akbaş, durumu satıcı bayiye iletti.

Bayi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden olumsuz yanıt alan Akbaş çifti, avukat Bünyamin Bayram aracılığıyla otomobili satan bayi aleyhine 'ayıplı malin misliyle iadesi' davası açtı.

Aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, hukuk mücadelesini kazandı.

Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada; talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi çifti, haklı bulup, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu ve bu ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespitlerde bulundu.

MİSLİYLE İADESİ KARARI ÇIKTI

Tüketici Mahkemesi, aracın satışını yapan yetkili bayiinin, talep edilen bilirkişi raporunda, 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesi hükmetti. Mahkeme kararı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi de dosyayı detaylı inceleyerek kararını açıkladı. Davalı bayinin, istinaf başvurusunu reddeden Hukuk Dairesi, kararı bayi aleyhinde onadı. Karara göre; otomobili satan bayi, aynı modelde sıfır kilometrede araç ya da belirlenecek güncel tutarı, tüketiciye geri ödeyecek.

Sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla göçükler oluştu.

'HUKUK MÜCADELESİNDEN ZAFERLE AYRILDIK’

Onanan karara ilişkin konuşan avukat Bünyamin Bayram, daha önce buna benzer bir davayı kazandıklarını hatırlatarak, aracın 'c sütunundaki' göçükler nedeniyle müvekkilinin kendisine başvurduğu söyledi. Bayram, "Daha önceden de servise gitmişti ancak servis kabul etmemişti. Bunların dış etkenlerden dolayı olduğunu ortaya koymuşlardı. Biz de hukuk mücadelemize başladık. Yaklaşık 2 yıllık hukuk mücadelemizin sonucunda davayı kazandık. Aracın misliyle değişimi kararıyla birlikte bayiye teslim edeceğiz. Hukuk mücadelemizden zaferle ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.

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Sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla göçükler oluştu.

'ARACI TESLİM EDİP, PARAMIZI ALACAĞIZ'

Araç sahibi Selva Akbaş'ın eşi Selim Akbaş da "2017 yılında eşimle araba almaya karar verdik. Bayiden sıfır olarak yaklaşık 110 bin TL'ye bu aracı satın aldım. Daha sonra aracımın c çıtasında göçükler meydana geldi. Mağduriyet yaşadık. Servise gittik ancak kendilerinden kaynaklı olmadığını söylediler. Biz de daha sonra avukat aracılığıyla mahkemeye başvurduk ve hukuk mücadelemizi kazandık. Aracın şu anki sıfır fiyatı üzerinden yapılacak değerlendirme ile paramızı geri alacağız ve aracı teslim edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 25 İkinci el araç fiyatlarının uçuşa geçerek sıfır araç fiyatlarına ulaşmasının ardından araç satın alacaklar ise sıfır modellerdeki kampanyaları araştırmaya başladı. Ekim ayı itibariyle çok sayıda otomobil markası kimi modeller için bir bir kampanyalarını duyurmaya başladı. 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile satışa çıkarılan modeller için kampanya başvuru süresi 31 Ekim'e kadar tanımlanırken, aylık 1499 TL ödeme seçeneğiyle araç sahibi olunacak. İşte Opel, Honda, Citroen, Dacia, Hyundai, Kia, Pegeout, Renault ve diğer otomobil üreticilerinin ekim ayı kampanyaları... Ekim ayının 31'ine kadar Citroen yetkili satıcılarından Kredi Koruma Sigortası alan kişilere % 0, %1,33 ve %1,39 faiz oranıyla araç kampanyalarına katılabiliyor. ​ Bu kampanyalar, 18 bin liradan başlayan ve 80 bin liralık PSA Finans Kredilerinde geçerli oluyor. 2020 Ekim ayı Citroen sıfır otomobil kampanyaları 12 aydan başlayarak 48 aya kadar devam ederek 31 Ekim'den sonra bitecek.​ Dacia Finans'tan kredi kullananlara özel yapılan kampanyalar Dacia'nın; Duster Comfort ECO-G, Sandero Easy-R ve Dokker Combi Ambiance ECO-G modellerinde geçerli olacak.​ Dokker Combi aylık 1.499 TL, Otomatik vites ile Sandero Easy-R, 144.900 TL ve Duster Eco-G 161.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kasko ve trafik sigortası bu fiyatlara dahil değil. Honda Civic Sedan için %0.99'luk faiz oranıyla ekim ayının sonuna kadar 12 ay vadeli 60.000 TL'lik taşıt kredisi kampanyasına showroomlardan başvuru yapılabiliyor.​ Kampanya sadece Honda Civic Sedan model sıfır araçlar için geçerli olacak.​ 31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek.​ Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak. Ayrıca TUCSON ve KONA %0,99 faiz fırsatıyla, 193.000 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyalara başladı. Kampanya tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak.​ Kia yetkili satıcılarında yüzde 89'a varan faiz avantajlarıyla belirli araçlarda 18 ay vade ile kampanyalar başlatıldı.​ Bu kampanyalar, 100 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Kia Ekim ayı sıfır araba kampanyaları 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.​ Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları'nda geçerli MINI sıfır araç kampanyası ise takas desteği ile verilecek. ​ Bu kampanya 2020 model yılı MINI Cooper Countryman, MINI One Dizel Countryman ve MINI Countryman ALL4 otomobilleri için geçerli olacak. MINI 5 kapı özelliği olan araç da bu kampanyadan faydalanacak. Kampanya 31 Ekim tarihinde sona erecek.​ Opel'in Ekim ayı sıfır araba kampanyaları ise oldukça uygun cazip imkanlarla Ekim ayının sonuna kadar vatandaşlara sunulacak. 70.000 TL'ye Kadar 15 Ay ve %0 faiz seçeneğiyle sunulacak.​ Peugeot ise 208, 308 ve 508 modellerinde kampanyalara başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan Peugeot sıfır araba kampanyaları 1 Ekim'de başladı. Aylık %0,99 faiz imkanlarıyla başlayan otomobil kampanyası 12 ay vadeli olarak verilecek.​ Ekim ayı Renault sıfır otomobil kampanyalarında ise yeni CLIO aylık 1.599 TL ödeme imkanlarıyla veriliyor. Kampanya yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 130.900 TL'lik fiyat ile geçerli olacak. 31 Ekim tarihinde ise kampanya sonlanacak. Diğer Renault kampanyaları ise şöyle; CLIO HB 120.400 TL'den, MEGANE Sedan 178.500 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyası devam ediyor.​ Ekim ayında 100.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faizli ödeme seçeneği ile Jeep Compass ve Jeep Renegade ekim ayı sonuna kadar verilecek. Bu kampanya ise diğer kampanyalardan farklı olarak 15 Ekim'e kadar devam edecek. Araç alacaklar dikkat: Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da Ekim ayı ile birlikte harekete geçen otomobil firmaları müşteri çekmek için kampanya yarışına başladı. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyalar kapsamında fiyat indiren de var faizi 15 aya kadar sıfırlayan da. İşte sıfır otomobilde ekim ayı kampanyaları.. BiP'te paylaş

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