Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı.
Bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu. Alt detaylarına bakıldığında, ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Alt detaylarına bakıldığında, 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.