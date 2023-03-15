Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,8'lik artış

TÜİK araştırmasına göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı Ocak 2022'de 13 milyon 560 bin 968 kişi iken bu yılın aynı ayında 14 milyon 625 bin 242 kişi oldu.