Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,8'lik artış

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Ücretli çalışan istatistiklerinin hesaplanmasında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden elde edilen veriler kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ise mücbir sebep ilan edildi ve beyannameler ertelendi. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 4,48'e karşılık geldi.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ocakta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,9 yükseldi.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ocakta ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.