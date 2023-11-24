Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi:11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı

Anadolu'nun hava ulaşımı ihtiyacını avantajlı seçeneklerle karşılamak amacıyla 2008 yılında kurulan Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, 2024 yılı mart sonu itibarıyla Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştiraki olarak 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' adı altında çalışmalarına devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında sefer ve uçuş noktası sayılarının, gelecek yıllarda hızla artacağını belirterek "Hiç şüphesiz AJET ülkemizin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacaktır." dedi.