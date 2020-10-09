Üçüncü FSRU gün sayıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını geliştirmenin çok önemli olduğunu ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Aliağa ve Hatay-Dörtyol’da iki FSRU’yu (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) sisteme kazandırmıştık. Üçüncüsü için çalışmalar Saros’ta devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl altyapımıza kazandırılmış olacak” bilgisini verdi.

EKONOMİ Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il: Daha ucuza kullanacaklar

KARADENİZ’DEKİ KEŞİF MİLAT

Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin Türkiye için çok önemli olduğunu, doğal gaz ve enerji piyasaları ile ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyeceğini belirtti. Söz konusu bölgenin daha büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Bayraktar, “Başından bugüne kadar bütün süreçleri tam olması gerektiği gibi uluslararası standartlarda ne varsa sondaj ekipmanından testine kadar bütün unsurları bu şekilde ortaya koyduk ve keşfi açıkladık. Muhtemelen rezervin yukarı yönlü değiştirilmesi söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Alparslan Bayraktar

ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ

Bayraktar, Türkiye Bilim Akademisi’nin düzenlediği “Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli”nde değerlendirmelerde bulundu. Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji merkezi olması doğrultusunda çalışmaların da sürdüğüne dikkati çekerek, elektrik piyasalarındaki serbestleşmenin gaz piyasalarında da devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

KONTRATLAR YENİDEN

Türkiye’yi zorlayan “al ya da öde” ve uzun vadeli kontratların olduğu dönemde bu serbestleşmenin hızlı şekilde gerçekleşmediğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: “Doğal gaz sektörü açısından 2021’de süresi dolacak kontratlarımız var. Bunların dolması doğal gaz piyasasına farklı oyuncuların girmesi adına önemli bir fırsat. Beklentimiz, çabamız ve görüşmelerimiz daha esnek, rekabetçi, Türk sanayisini, elektrik sektörünü ve hane halkını destekleyecek gaz kontratlarına dönüşmesi ve gaz sektörümüzün güçlenmesi yönünde.”