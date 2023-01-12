Uganda ile Türkiye temasta: 2,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi

Türkiye’nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor!' notuyla video yayınladı. İstanbul Havalimanı metro hattı açılışına çok kısa zaman kaldı. Hat açıldığında saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin 'en hızlı metrosu' olacak.



İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattında sona gelindi. Hattın açılışı için günler sayılırken 4 ilçeyi birbirine bağlayan 37,5 kilometrelik metro hattı 9 istasyondan (Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal-2, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali) oluşuyor. Günde 600 bine kadar yolcu taşınabilecek ve seyahat süresinden büyük tasarruf sağlanacak metro saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Yolculuk, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakika, Göktürk'ten ise 12 dakika sürecek. Hat tamamlandığında Taksim'den İstanbul Havalimanı'na 41 dakikada ulaşılabilecek.

