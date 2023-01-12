Ekonomi Uganda ile Türkiye temasta 2,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uganda ile Türkiye temasta: 2,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi

Uganda, 8 yıl önce Çinli bir şirketle temaslarda bulunarak inşa etmeyi planladığı Makala-Kampala demiryolu inşasını iptal ederek, Çinli şirket yerine Türk şirket ile görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi AA
Uganda ile Türkiye temasta: 2,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi
Arşiv

Kenya sınırındaki Malaba'dan başlayarak başkent Kampala'ya gidecek olan 273 kilometrelik yeni demir yolu hattı ihalesi, Çinli Harbour Mühendislik Şirketi'nin (CHEC) yeterli mali destek bulamaması nedeniyle iptal edildi.

Proje için yıllardır Çin Eximbank dahil olmak üzere farklı kredi kuruluşlarından aradığı desteği bulamayan Uganda, Afrika'da çok sayıda demir yolu inşasını üstlenen Yapı Merkezi'yle temas kurdu.

Çin'in, Kovid-19 salgını sonrası Afrika'daki büyük altyapı projelerinin finansmanında çekingen davrandığı belirtildi.

Proje Koordinatörü Mühendis Perez Wamburu, Yapı Merkezi'yle mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, şirketin hükümetin teklifine birkaç hafta içinde cevap vermesinin beklendiğini söyledi.

Wamburu, projenin finansmanı için yeni bir model belirleneceğini ve ihracat kredi ajanslarından yararlanılacağını kaydetti.

Etiyopya ve Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinde demir yolu inşası üstlenen Yapı Merkezi, geçen yıl "dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" arasında 58. sıraya yükselmişti.

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