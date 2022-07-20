Ukrayna döviz cinsi tahvil ödemelerinde iki yıl erteleme istiyor

Hükümet tarafından yayımlanan kararnameye göre Ukrayna, 15 Ağustos’a kadar tahvil sahipleriyle anlaşma sağlamayı umuyor.
Ukrayna Bütçe Komisyonu tahvil yeniden yapılandırma kararnamesini onayladı.
Hükümet tarafından yayımlanan kararnameye göre Ukrayna, 15 Ağustos’a kadar tahvil sahipleriyle anlaşma sağlamayı umuyor.
Ukrayna Bütçe Komisyonu tahvil yeniden yapılandırma kararnamesini onayladı.
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