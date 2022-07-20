Ekonomi Ukrayna döviz cinsi tahvil ödemelerinde iki yıl erteleme istiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna döviz cinsi tahvil ödemelerinde iki yıl erteleme istiyor

Ukrayna, yabancı para birimi cinsi tahvillerin kupon ve anapara ödemelerini iki yıl ertelemeyi ve 2040 vadeli GSYH’ye endeksli tahvillerin şartlarını değiştirmeyi hedefliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna döviz cinsi tahvil ödemelerinde iki yıl erteleme istiyor
Foto/arşiv

Hükümet tarafından yayımlanan kararnameye göre Ukrayna, 15 Ağustos’a kadar tahvil sahipleriyle anlaşma sağlamayı umuyor.

Ukrayna Bütçe Komisyonu tahvil yeniden yapılandırma kararnamesini onayladı.

Türkiye'nin net UYP açığı Mayıs'ta geriledi
EKONOMİ
Türkiye'nin net UYP açığı Mayıs'ta geriledi

Piyasaların gözü yarınki toplantıda: Avrupa Merkez Bankası yeni araçlara odaklanacak
EKONOMİ
Piyasaların gözü yarınki toplantıda: Avrupa Merkez Bankası yeni araçlara odaklanacak

Togg Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de: Yüz yüze görüşmeyi bekliyor
EKONOMİ
Togg Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de: Yüz yüze görüşmeyi bekliyor
Ayda sadece bir kez kullanıyor

Ayda sadece bir kez kullanıyor

150 bin harcayarak yeniledi: İtalya'dan parça getirtti.
Türkler en çok ne yiyor?

Türkler en çok ne yiyor?

​Lahmacunu bile geçti: İlk sırada olan ürün herkesi şaşırttı.
Fransa yanıyor: Dumanlar Paris’e ulaştı

​Son yılların en büyüğü: Alevlerle mücadelede ikinci gün...

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Merak edilen soruya uzman isimden yanıt.

Togg Tüketici Elektroniği Fuarı CES2022'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.