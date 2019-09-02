Ekonomi Ukrayna özelleştirme sürecini hızlandırıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna özelleştirme sürecini hızlandırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlet şirketlerinin özelleştirilme sürecinin tamamlanmasını istiyor. Ukrayna hükümeti, ülkenin önde gelen bazı devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik listeyi Ocak 2019’da onaylamıştı.

Haber Merkezi AA
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki çok sayıda devlet şirketinin özelleştirilmesine yönelik sürecin tamamlanması talimatını verdi.

Zelenskiy, Ukrayna kabine ve parlamento temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik süreci değerlendirdi.

Büyük devlet şirketlerinin özelleştirilme sürecinin hızlandırılması talimatı veren Zelenskiy, “Şirketlerin özelleştirilmeye yönelik hazırlıklarını 1 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor. İlk özelleştirme ihalesinin ise 1 Nisan 2020’ye kadar başlaması gerekiyor.” dedi.

  • Ukrayna hükümeti, ülkenin önde gelen bazı devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik listeyi Ocak 2019’da onaylamıştı.

Özelleştirilmesi planlanan devlet şirketleri arasında, amonyak ve üre üreticisi Odesa Liman Fabrikası, elektrik üretim şirketi Tsentrenergo, ülkenin en büyük fosfatlı gübre üreticilerinden Sumıhimprom, Birleşik Madencilik ve Kimya Şirketi ve President Oteli bulunuyor.

İngiliz imalat sektöründe son 7 yılın en sert daralması
EKONOMİ
İngiliz imalat sektöründe son 7 yılın en sert daralması

İspanya'da yeni otomobil satışları yüzde 30,8 düştü
EKONOMİ
İspanya'da yeni otomobil satışları yüzde 30,8 düştü

Balık sezonu başladı ilk fiyatlar açıklandı: Hamsi 25, istavrit 20 lira
EKONOMİ
Balık sezonu başladı ilk fiyatlar açıklandı: Hamsi 25, istavrit 20 lira
TSK hazırlığını yapıyor

TSK hazırlığını yapıyor

​AK Parti'den 'güvenli bölge mutabakatına' ilişkin açıklama.
Ödüllü işçi de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.

Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe Harekatı'nda ele geçirildi.

Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
İthamlar temelsiz

İthamlar temelsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.
Rakibe gitti

Rakibe gitti

​Diagne'nin transfer maliyeti belli oldu
Tamamı söküldü

Tamamı söküldü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti.
4 katlı <br>binada patlama

4 katlı
binada patlama

Esenyurt'taki patlamada bir kişi yaralandı.
Büyüme<br> rakamları açıklandı

Büyüme
rakamları açıklandı

​Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daraldı.
İstanbul'a geldi

İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı kulüpten son gün transferi.
Aslan oluyor

Aslan oluyor

Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.