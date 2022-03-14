Ekonomi Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü

Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışının devam etmesi fiyatların da düşmesinin önünü açıyor. Avrupa'da cuma günü 131,2 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 12 azalarak 115 avroya düştü.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü
Foto/arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 110,2 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 10.25'te kapanışa göre yüzde 12 azalarak megavatsaat başına 115 avroya geriledi.

Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Putin, Rusya’nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayarak, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğal gaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirtmişti.

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