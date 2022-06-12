Ekonomi Ukraynadan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Dmitro Senik, gıda krizine engel olmak için, Polonya ve Romanya’ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
Arşiv

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, tüm dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna, savaş nedeniyle tahıl ihraç edemiyor.

Bu durum dünyada büyük bir gıda krizini tetiklerken, Ukrayna İçişleri Bakanı Dmitro Senik, Polonya ve Romanya’ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını bildirdi. Rus saldırıları nedeniyle, Ukrayna’nın Karadeniz’de tahıl ihracatını durdurmak zorunda kaldığını, bunun da fiyatları yükselterek küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Senik, Baltık ülkeleri ile üçüncü bir tahıl koridoru açılması için görüştüklerini açıkladı.


“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Polonya ve Romanya’ya ne kadar tahıl ihraç edildiği veya edileceği hakkında detay vermeyen Senik, “Bu rotalar mükemmel değil, çünkü belirli darboğazlar oluşturuyor. Ancak bu arada rotaları geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Biden'ın açıklamalarına Ukrayna'dan sert yanıt geldi
DÜNYA
Biden'ın açıklamalarına Ukrayna'dan sert yanıt geldi

Rusya 'yok ettik' diyerek duyurdu: ABD ve Avrupa’dan Kiev’e sağlanan silahlarla doluydu
DÜNYA
Rusya 'yok ettik' diyerek duyurdu: ABD ve Avrupa’dan Kiev’e sağlanan silahlarla doluydu

Bild Gazetesi: Altı Alman'dan biri öğününden vazgeçmek zorunda kalıyor
DÜNYA
Bild Gazetesi: Altı Alman'dan biri öğününden vazgeçmek zorunda kalıyor
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.