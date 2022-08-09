Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi İstanbul'da

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nın Karadeniz açıklarına ulaşan ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ gemileri, İstanbul Boğaz’ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.
Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya’ya bağlı heyetlerin gemilerde denetim yapması bekleniyor.
T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada: “Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.
EKONOMİ
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.
Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak.
Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.
Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var.
Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.
Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.
Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, \"Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun\" dedi.
Dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han bugün göreve çıkıyor: Akdeniz'de hidrokarbon arayacak
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün göreve çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilecek.