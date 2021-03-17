Ulaşım ve iletişim altyapısına 19 yılda 931 milyar lira yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bingöl'de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik yaptığı yatırımlara dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"3 kıtanın tam ortasında yer alan Türkiye büyük fırsatların eşiğinde"

"Avrupa, Asya ve Afrika dünyada hem üretimde hem de ticarette söz sahibi haline geliyor. Bu 3 kıtanın tam ortasında yer alan Türkiye büyük fırsatların eşiğinde. Görevimiz Türkiye'nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak. Vatandaşlarımız için iş ve aş olmak.

931 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı

Bu gaye ile son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık. Elazığ Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Fırat’ı köprülerle geçtik, Cudi Dağı'nı tünellerle deldik. İstanbul’dan Çin'e, Rusya'ya içinde ihraç mallarımızı taşıyan trenler gönderiyoruz. Kara yollarımız yetersizdi. Olanları da emniyetli değildi. Kara yollarında attığımız dev adımlarla bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi konforlu, güvenli, hızlı ulaşımla tanıştırdık."

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