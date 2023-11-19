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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul'u köprü ve tünellerle yeniden inşa ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'u, yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak yeniden inşa ettik" dedi. Uraloğlu, "İstanbul'un tıkanan trafik kanallarını açmak için 12 adet daha tünel yaptık. Şu an İstanbul'daki tünellerin toplam uzunluğu 22 bin metreyi aştı" ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:34 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 14:35 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdulkadir Uraloğlu

Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı yaptığı açıklamada, İstanbul'a yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak, yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Ulaştırma yatırımlarının halkın yaşam konforunu yükselttiğini kaydeden Uraloğlu, İstanbul'a bu sürede özel önem verdiklerini kaydetti.

"Köprü sayısını 947'ye çıkardık"

2003 yılında İstanbul'da 68 adet köprü bulunduğunu ve bu köprülerin toplam uzunluğunun sadece 3 bin 410 metre olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu,
"Biz köprü sayısını 947'ye, toplam köprü uzunluğunu da 114 bin 419 metreye çıkardık. Bu köprüler arasında Türk mimar ve mühendislerin imzası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi şaheserlerde var"
dedi.
2003 yılında İstanbul'da sadece 3 tünelin bulunduğunu ve toplam uzunluğunun 932 metre olduğunun altını çizen Uraloğlu,
"Biz İstanbul'un tıkanan trafik kanallarını açmak için 12 adet daha tünel yaptık. Bunların arasında Avrasya Tüneli ve Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demiryoluyla birbirine bağlayan Asrın Projesi Marmaray da var. Şu an İstanbul'daki tünellerin toplam uzunluğu 22 bin metreyi aştı"
diye konuştu.

Yapılan yatırımların ekonomik büyüklüğünün yanında mimari ve teknolojik bakımdan da şah eser niteliğinde olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türk mimar ve mühendislerimizin imzası bulunan bu dev yatırımlar, bir yandan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırken, diğer yandan ülkemize önemli katma değer sağlıyor. Yapılan bu devasa yatırımları dünya adeta gıpta ile izliyor."

Sertifikalı projeler

Avrasya Tüneli’nin dünya çapında çok önemli bir sertifikaya sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatı (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturularak açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen “Mavi Nokta Ağı Sertifikası” (Blue Dot Network- BDN) kapsamında Avrasya Tüneli pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan dünyada ulaştırma alanındaki ilk proje olmuştur” şeklinde konuştu.

Dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı sayılabilecek birçok ilke sahip olduğunu belirterek,
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına 2013’te başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016’da hizmete açıldı. 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4’er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. 59 metre ile Dünyanın en geniş köprüleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği 322 metreyi aşarken, bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü konumunda bulunuyor”
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin prestij projesi

Uraloğlu, “Marmaray’ın Türkiye’nin en prestijli projelerinden birisi olduğunu hatırlatarak, “Marmaray Projesi ile Halkalı ve Gebze arasında 76 kilometrelik bir demiryolu güzergahı ile İstanbul Boğazı’nda ulaşımın rahatlatılması amacıyla inşa edildi. Marmaray Projesi 1,4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel, 9,4 kilometre uzunluğunda delme tüneller, 2,4 kilometre uzunluğundaki aç kapa tünelleriyle İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında geliyor. 3 adet yeni inşa edilmiş yeraltı istasyonu, 37 adet yer üstü istasyonu, işletim kontrol merkezleri, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstüne inşa edilen 3 kata sahiptir. 440 vagondan oluşan modern demiryolu araçlarından meydana gelmektedir” dedi.

"Doğa dostular"

Bakan Uraloğlu, “Osmangazi Köprüsü, Körfez Geçişini 6 dakikaya indirdi. İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate düştü. Osmangazi ya da diğer adıyla Körfez Köprüsü sahip olduğu mühendislik özelliğiyle Dünya’nın ender köprülerinden birisi olmayı şimdiden başardı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 7. sırada bulunuyor. Kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer aldı. İzmit Körfezi'nin gerdanlığı olarak nitelendiriliyor. Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Kocaeli'nin Gebze ve Diloavası ilçelerindeki sanayi yükü azaltıyor" açıklamasında bulundu.

#Abdulkadir Uraloğlu
#İstanbul
#Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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