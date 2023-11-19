Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul'u köprü ve tünellerle yeniden inşa ettik

Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı yaptığı açıklamada, İstanbul'a yapılan köprü ve tünellerle adeta çağ atlatarak, yeniden inşa ettiklerini söyledi.
Ulaştırma yatırımlarının halkın yaşam konforunu yükselttiğini kaydeden Uraloğlu, İstanbul'a bu sürede özel önem verdiklerini kaydetti.
"Köprü sayısını 947'ye çıkardık"
Yapılan yatırımların ekonomik büyüklüğünün yanında mimari ve teknolojik bakımdan da şah eser niteliğinde olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Türk mimar ve mühendislerimizin imzası bulunan bu dev yatırımlar, bir yandan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırırken, diğer yandan ülkemize önemli katma değer sağlıyor. Yapılan bu devasa yatırımları dünya adeta gıpta ile izliyor."
Sertifikalı projeler
Avrasya Tüneli’nin dünya çapında çok önemli bir sertifikaya sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatı (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturularak açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen “Mavi Nokta Ağı Sertifikası” (Blue Dot Network- BDN) kapsamında Avrasya Tüneli pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan dünyada ulaştırma alanındaki ilk proje olmuştur” şeklinde konuştu.
Dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı
Türkiye'nin prestij projesi
Uraloğlu, “Marmaray’ın Türkiye’nin en prestijli projelerinden birisi olduğunu hatırlatarak, “Marmaray Projesi ile Halkalı ve Gebze arasında 76 kilometrelik bir demiryolu güzergahı ile İstanbul Boğazı’nda ulaşımın rahatlatılması amacıyla inşa edildi. Marmaray Projesi 1,4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel, 9,4 kilometre uzunluğunda delme tüneller, 2,4 kilometre uzunluğundaki aç kapa tünelleriyle İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında geliyor. 3 adet yeni inşa edilmiş yeraltı istasyonu, 37 adet yer üstü istasyonu, işletim kontrol merkezleri, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstüne inşa edilen 3 kata sahiptir. 440 vagondan oluşan modern demiryolu araçlarından meydana gelmektedir” dedi.
"Doğa dostular"
Bakan Uraloğlu, “Osmangazi Köprüsü, Körfez Geçişini 6 dakikaya indirdi. İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate düştü. Osmangazi ya da diğer adıyla Körfez Köprüsü sahip olduğu mühendislik özelliğiyle Dünya’nın ender köprülerinden birisi olmayı şimdiden başardı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 7. sırada bulunuyor. Kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer aldı. İzmit Körfezi'nin gerdanlığı olarak nitelendiriliyor. Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Kocaeli'nin Gebze ve Diloavası ilçelerindeki sanayi yükü azaltıyor" açıklamasında bulundu.