Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul'u köprü ve tünellerle yeniden inşa ettik

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına 2013’te başlandı ve 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016’da hizmete açıldı. 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4’er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. 59 metre ile Dünyanın en geniş köprüleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği 322 metreyi aşarken, bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü konumunda bulunuyor”