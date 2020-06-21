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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin uygulandığı havalimanlarını iç ve dış hatlarda yaklaşık 1,5 milyon yolcunun kullandığını belirterek, "Bu sayının özellikle şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içeresinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Bakanlık olarak 2003 yılında "Hava yolu halkın yolu olacak" hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirdikleri sivil havacılık politikalarıyla havacılık sektörünü serbestleştirdiklerini ve rekabet ortamı oluşmasını sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, oluşan bu rekabet ortamının itici gücünün sivil havacılık sektörünü çok daha hızlı bir büyüme sürecine ittiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, 2003 yılında 36 milyon olan yolcu sayısının bu büyümenin etkisiyle 2019 yılında yaklaşık 210 milyona ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat seferleri, 126 ülkede 326'ya yükseldi. Bu rakamların hızla atışı, İstanbul Havalimanı gibi 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak ve bu kapasitesiyle Türkiye'yi uluslararası hub (aktarma) merkezi yapacak bir havalimanına olan ihtiyacı ortaya çıkardı. İstanbul Havalimanı, tüm etapları tamamlandığında sadece ülkemizin değil, bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak."

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"3. pist 4F kategorisinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 3. pistin açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"3. pistimiz 3 bin 60 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15'şer metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir ve toplam kaplamalı kısım banketler dahil 75 metredir. Yani bu özellikleriyle, en büyük yolcu uçaklarının iniş ve kalkışına imkan tanıyan 4F kategorisindedir ayrıca pistin güney kısmında, soğuk hava koşullarında hava trafiğini sağlamak amacıyla ve uçağın buzlanmasını önlemek için 'de-icing' apronu bulunmaktadır. Bu alanda en büyük yolcu uçaklarına, 'de-icing' hizmeti de sağlayabilmektedir ve havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine de sahiptir."

Karaismailoğlu, faaliyete geçen yeni pistin "kar-kış" demeden dünyanın en büyük yolcu uçakları da dahil tüm uçaklara hizmet verebileceğini anlatarak, "3. pistin hizmete girdiği tarih itibarıyla ilk 3 aylık sürede saatlik toplam 100 iniş-kalkış, sonraki 3 aylık dönemde saatlik toplam 105 iniş-kalkış, takip eden 6 aylık dönemde ise saatlik toplam 110 iniş-kalkış kapasitesi olmasını planlanmaktayız. Uçuş trafiğindeki duruma göre bu dönem sonunda olabilecek saatlik kapasite artışını da ayrıca değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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"Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor"

Normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da 6 havalimanında tekrardan başlatılan iç hat uçuşlarıyla seyahatleri için havayolunu tercih eden yolcuların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

  • "O günden bu yana 47 havalimanımız daha salgına karşı önlemlerini aldı ve şu an 53 havalimanımız güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermeye başladı. 15 Haziran'da 9 ülkede, 15 noktaya dış hat uçuşlarımız başladı. Salgının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız, iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Bu sayının şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içerisinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz."

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: Yurt dışı uçuşlar risksiz ülkelere olacak

"5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız"

Karaismailoğlu, 5G sinyali konusuna da değinerek, "Havalimanımızda sunulacak 5G sinyali konusunda ise çalışmalarımızda çok önemli aşamalar katettik. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı. Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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"Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşumuz bulunuyor"

Dünyada sağlık turizminin son 10 yılda diğer yıllara oranla çok daha büyük bir hızla geliştiğini belirten Karaismailoğlu, sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısının 10 milyonu aştığını ve sağlık turizminin ülke ekonomilerinde çok önemli bir yer almaya başladığını kaydetti.

Karaismailoğlu, tatil ve eğlence amaçlı gelen turistler kişi başı ortalama 650-1000 dolar harcama yaparken, sağlık talebiyle gelen hastaların harcamasının 6 bin-9 bin dolar olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamlar sağlık turizminin ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır ve ülkemizde bu kapsamda büyük yatırımlar hayata geçirilmektedir. Bugün Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşumuz bulunuyor. Özel hastanelerin yanı sıra üniversite ve kamu hastanelerinde de sağlık turizmi altyapısını güçlendirmek için birçok çalışma başladı. Bugün hızla faaliyete alınan şehir hastanelerini, sağlık turizmini güçlendiren büyük yatırımlar olarak görüyoruz."

Uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülkenin ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi hasta sayısı, çok ciddi oranlarla artmaktadır. 2010 yılında Türkiye'ye gelen hasta sayısı 110 bin iken bu sayı 2019'da 1 milyon 87 bin oldu. Yani uluslararası hasta sayımız neredeyse 10 kat arttı ve 10 milyar doların üzerinde ciro elde ettik.Bu rakamların daha da yukarı çekilmesi için dev yatırımlara sahibiz ve kısa vadede uluslararası hasta sayımızı 2'ye katlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ülkemizin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdiği başarı, dünya geneli ile kıyasladığımızda erken alınan tedbirler ve süreç yönetimiyle birlikte hasta sayımızdaki hızlı düşüş, iyileşip taburcu olan hastalarımızın çokluğu ve kendimize fazlasıyla yetmenin yanı sıra diğer ülkelere de yardım eli uzatmamız, tüm dünyanın takdirini topladı ve sağlık alanında ne kadar ileri seviyelerde olduğumuzu ispatladı. Salgın sürecinde ortaya koyduğumuz olumlu tablo ilerleyen süreçte sınır ötesi hasta sayımızın daha da hızla artmasını sağlayacaktır. Bu artışla birlikte hava yolu yolcu sayısında çok ciddi artışlar yaşayacağımızı öngörüyoruz ve bu artışa tüm altyapımızla hazırız."

Seyahat kısıtlaması sonrası ilk uçuş: Turistler akın etti
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı. Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi.
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Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.
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Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor.
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Almanya'da tüm kontrolden geçtikten sonra uçakla seyahat sırasında koronavirüs vakası görülen yolcuya ise uçak kabin ekibi tarafından müdahale ediliyor. Yolcu uçağın en arkasında bu türden olaylar için ayrılan, etrafı boşaltılmış koltuğa alınıp orada izleniyor.
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Havalimanına iniş yapıldığında kapı açılmadan önce yer hizmetlerine bilgi verilerek koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu aprondan ambulansla hastaneye sevk ediliyor.
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Gurbetçi olduğunu anlatan Ali Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. 4 aydır Türkiye'ye gelmek için beklediklerini anlatan Öztürk, sağlık için detaylı kontrole katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Hanife Öztürk ise detaylı muayenenin uzun sürdüğünü, ancak sağlık için bu uygulamaya razı olduklarını ifade etti.
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Seyahat kısıtlaması sonrası ilk uçuş: Turistler akın etti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar esnetilmişti. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi. Yolcular, detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pasaport kontrolüne alındı.

Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: İşte uçuş yapılacak 40 ülke
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1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile yurt içi uçuşlar yeniden başlarken özellikle turizm sektörünün dört gözle beklediği yurt dışı uçuşlarının da bugün itibariyle başlaması bekleniyor.
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Salgın nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar kademeli olarak bugünden itibaren 40 ülkeye yeniden başlayacak.
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Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile ön mutabakat yapılırken 92 ülke ile ise iş birliği devam ediyor.
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Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşmelerini sürdürüyor.
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10 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan.
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15 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan.
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20 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Hollanda, Kazakistan.
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22 Haziran tarihi itibariyle uçuş yapılacak ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya.
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25 Haziran tarihi itibariyle de Belçika'ye uçuş yapılacak.
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Yurt dışı uçuşları yeniden başlıyor: İşte uçuş yapılacak 40 ülke
Koronavirüs nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşlarının bugün itibariyle yeniden başlaması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 10 Haziran'da yeniden başlayacak uçuşların kademeli olarak ay içerisinde 40 ülkeye yapılabileceği kaydedilmişti.


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