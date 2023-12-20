Ülkeler sıraya girdi: Türklere 492 milyar dolarlık proje

"Biz tüm gücümüzle Filistin halkının direnişini destekliyoruz. İnşallah mübarek Mescid-i Aksa'da buluşacağız. Kudüs peygamberlerin şehri, Kudüs bizim için bir emanettir. Dolayısıyla onu biz hiçbir zaman elden çıkarmayacağız ve onu unutmayacağız. Özgürlüğümüz ve istiklalimiz için büyük bedeller ödüyoruz. Bizler hiçbir zaman yılmayacağız. Teslim olmayacağız ve ne kadar zaman geçerse geçsin bizim zihnimizde her şey canlı durmakta. Hiçbir zaman hiçbir şekilde unutmayacağız. Bize zulmedenleri hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Hayallerimizi yok eden zalimleri hiçbir zaman unutmayacağız. Bu düştüğümüz duruma seyirci kalanları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına bizim yanımızda durdukları ve halkımıza destek verdikleri için çok şükranlarımızı sunuyoruz."