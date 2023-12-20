Ülkeler sıraya girdi: Türklere 492 milyar dolarlık proje

TÜRAP ile TurabExpo tarafından düzenlenen, 9. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği Organizasyonu ve 6. Türk- Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İşbirliği Organizasyonu eş zamanlı olarak 20-21 Aralık'ta İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da düzenleniyor.
Fuarda konuşan Gürcan, Türk inşaat firmalarının beşeri sermayesi, teknik birikimi, teknolojiye adaptasyonu ve disipliniyle Türkiye'nin kültürel yakınlığı olan kardeş coğrafyalarda beğenilir işler yaptığını söyledi.
Gürcan, "Bunun yanı sıra gayrimenkul faaliyetleri gayrisafi yurt içi hasıladan 3,7 oranında bir yer tutmaktadır. İnşaat firmalarımız tarafından bugüne kadar 135 ülkede 492,6 milyar dolar değerinde proje üstlenilmiş ve tamamlanmıştır." diye konuştu.
Gürcan şöyle devam etti:
"Türkiye temel yapı malzemeleri üretiminde ve ihracatında dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır özellikle çimento, inşaat demiri, demir çelik aksamı, plastik ve alüminyum inşaat malzemeleri, seramik, mermer, cam, boya, elektrik malzemeleri ve ısıtma soğutma ekipmanları gibi ürünlerde fiyatı ve kalitesiyle ülkemizi uluslararası alanda ön plana çıkarmaktadır. Bu noktada 1972 yılından beri dost ve kardeş ülkelerde 11 bin 901 proje üstlenmiş ve alnının akıyla bitirmiş olan Türk yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzde anmadan geçemeyeceğiz. Türk inşaat sektörü 2022 yılı verilerine göre, gayri safi yurt içi hasılamızın (GSYİH) yüzde 4,9'unu oluşturmaktadır. Sektörün istihdamdaki payı ise yüzde 6 civarındadır."
"Özgürlüğümüz ve istiklalimiz için büyük bedeller ödüyoruz"
Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Mustafa ise İsrail'in saldırılarının halen karadan, havadan, denizden devam ettiğinin altını çizdi.
"İsrail'in hedefleri evler, hastaneler, camiler, altyapı, masum insanlar, ağaçlardır. Her yaşayan şey yok edilmektedir ve daha önce dünya böyle bir şey görmedi." diyen Mustafa şunlara dikkati çekti:
Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar da "Arap iş insanlarını ticari heyetlerle Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.
Bu fuar sayesinde inşaat sektörünü aracısız şekilde Arap yatırımcılarla buluşturacaklarının altını çizen Attar, "Bu konuda çok iyi bir organizasyon çalışması yapıyoruz. Bu anlamda 20 organizasyona imza attık. Bu yıl 21. organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Yapı inşaat malzemeleriyle ilgili çok önemli bir fuara imza atıyoruz." açıklamasında bulundu.