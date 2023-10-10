Uluslararası Enerji Ajansı'ndan küresel gaz talebi uyarısı: Gelecek yıllarda azalacak

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünya gaz piyasalarının yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Bu daha fazla belirsizliklerin olduğu yeni dönemin özellikleri, yavaşlayan talep artışı ve yüksek oynaklık. 2030'a kadar küresel gaz talebinin pik yaptığını görebiliriz." ifadelerini kullandı.