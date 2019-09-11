Umman Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, 24-26 Şubat 2020'de Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenecek Uluslararası Gaz Birliği (IGU) Araştırma Konferansı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Ülke içinde yeni doğal gaz keşifleri için çalışmalara devam ettiklerini anlatan el Messan, Umman hükümetinin daha fazla doğal gaz ihraç etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

el Messan, yıllık 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini belirterek, "Hedefimiz bunu bir yıl içinde 11,3 milyon tona yükseltmek. Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız. İki tarafın da ortak çıkar doğrultusunda anlaşması durumunda bu ticareti yapmamak için bir sebep göremiyorum." diye konuştu.

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan

Güney Kore'den Korea LNG, Japonya'dan Mitsubishi gibi şirketlere LNG sattıklarını aktaran el Messan, söz konusu şirketlerin aynı zamanda Umman LNG şirketinde hisse sahibi olduğunu kaydetti.

el Messan, başta Asya olmak üzere dünyanın birçok yerine ihracat yaptıklarını belirterek, "Güney Kore'den Kogas ile uzun vadeli sözleşmemiz var. Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50'sini bu şirkete yapıyoruz. Uzun vadeli sözleşmelerin yanı sıra spot olarak da LNG ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sözleşmelerin uzun vadeli olup olmaması yapılan teklife, rekabet ortamına ve fiyatlandırmaya göre değişiyor. Şu anda küresel piyasada doğal gaz fiyatlarının üreticinin yararına olduğunu söyleyemeyiz. Tüketicinin daha çok fayda sağladığı bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Şubat 2020'de Muskat'ta düzenlenecek IGU Araştırma Konferansına da değinen el Messan, "Bu uluslararası etkinliğin Umman'da düzenlenmesi için çabalıyorduk, başardık. Bu çerçevede, ülkemizi ve doğal gaz endüstrisini tanıtacak ve destekleyecek her adımı atacağız. Hükümetimiz destek veriyor. Konferansın tüm paydaşlar için kazançlı bir etkinlik olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

EKONOMİ Avrupa Türkiye'den giyiniyor