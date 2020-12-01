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Ekonomi Bankacılık devi Türkiyeye yönelik büyüme tahminini değiştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Unicredite, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini değiştirdi

Bankacılık devi Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini değiştirdi

Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamları dün açıklandı. Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Türk ekonomisinin koronavirüs salgının gösterdiği başarılı performans bankacılık devi Unicredite’in raporuna da yansıdı. Bankanın yayımladığı araştırma raporuna göre; Türkiye üçüncü çeyrekte beklenenden güçlü bir ekonomik toparlanma sergileyerek yıl sonunda daralmadan ziyade zayıf da olsa pozitif bir büyüme yakalayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü bir büyüme yakaladığını belirtirken gevşeyen kredi koşullarının üçüncü çeyrekte yerel talebi kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Kurum, üçüncü çeyrekteki güçlü performans ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 0.7 daralmadan, yüzde 0.7 büyümeye revize etti.

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YÜZDE 2 BÜYÜYECEK

Ekonomik aktivitenin, sıkılaşan kredi koşullarından ve salgındaki yükselişten dolayı gelecek yıl yavaşlayacağını öngören Unicredit, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

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  • Banka dördüncü çeyrekte ise sıkılaşan kredi koşulları ve artan vaka sayıları nedeniyle ekonominin çeyreklik bazda sınırlı da olsa daralabileceğinin de göz önüne alınmasının altını çiziyor.

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