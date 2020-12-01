Unicredite, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini değiştirdi Bankacılık devi Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini değiştirdi Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamları dün açıklandı. Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Türk ekonomisinin koronavirüs salgının gösterdiği başarılı performans bankacılık devi Unicredite’in raporuna da yansıdı. Bankanın yayımladığı araştırma raporuna göre; Türkiye üçüncü çeyrekte beklenenden güçlü bir ekonomik toparlanma sergileyerek yıl sonunda daralmadan ziyade zayıf da olsa pozitif bir büyüme yakalayacak.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 13:00 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 13:15 Yeni Şafak