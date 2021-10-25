Ekonomi Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi Türkiye yine başaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak

Türk lirası hakkında yapılan yorumları "gevezelik" olarak nitelendiren Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, "Bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor." dedi. Brooks, 2018 yılını hatırlatarak Türkiye'nin bu süreçten de başarıyla çıkacağına vurgu yaptı.

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Haber Merkezi AA
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Foto/arşiv

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin yaptığı grafikli paylaşımda, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks

Dolar/TL'de yaşanan hareketlilik karşısında yapılan yorumlara ilişkin de bir paylaşımda bulunan Brooks, şunları kaydetti:

PANİK DOLARİZASYONU YOK

"Şu sıralar Türk lirası hakkında her türlü panik gevezelikleri yapılıyor. Hatta bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor."

2018 YILINDAN ÇOK DAHA KÜÇÜK BİR ŞOK

Brooks, Türkiye'de özellikle 2018 ve 2020'de aşırı kredi büyümesinin cari açığı genişletirken, Türk lirasının düşmesine neden olduğu durumların yaşandığını belirterek, "Bu farklı. Piyasalar kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020'den çok daha küçük bir şok." görüşünü paylaştı.

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