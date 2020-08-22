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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ürdünlü Enerji Uzmanından Türkiye'nin bulduğu doğal gazla ilgili açıklama

Ürdünlü Enerji Uzmanı: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfinden sonra artık kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağı öngörüsünde bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu belirtti.

Artık kimseye ihtiyacı yok

Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." ifadelerini kullandı.

Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağı öngörüsünde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”


  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.
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