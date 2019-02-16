Ekonomi Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi

Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı - 2 (IPARD) kapsamında 5. başvuru çağrısıyla 250 milyon avro yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üretici ve yatırımcıya sunduklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
IPARD kapsamında 250 milyon avro yani 1,5 milyar liralık hibe paketi üretici ve yatırımcıya sunuldu.
IPARD kapsamında 250 milyon avro yani 1,5 milyar liralık hibe paketi üretici ve yatırımcıya sunuldu.

Bakan Pakdemirli, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) düzenlenen IPARD 2 - 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı'na katıldı.

Program, Türkiye'nin farklı yerlerinden TKDK'den aldıkları destekle başarıya ulaşmış girişimcilerin konuşmalarıyla başladı.

Burada konuşma yapan Pakdemirli, IPARD'ın AB sürecinin önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğunu, bu programı uygulayan TKDK'nin 42 ilde kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılarla buluşturduğunu, 16 alt sektördeki yatırımları desteklediğini ifade etti.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu tam anlamıyla tarihi bir destektir. Çünkü IPARD programı kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti de söz konusu. Bu muafiyetin yatırımcıya önemli bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz. 250 milyon avro çağrı bütçesinin yüzde 75’i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşuyor."

HAYVANCILIĞA 1 MİLYAR LİRA DESTEK

Bu hibe paketiyle hayvancılık yatırımlarına 170 milyon avro yani 1 milyar lirayla destek olacaklarını, yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini ifade eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

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"İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. 250 milyon avronun 80 milyon avrosu yani yaklaşık 500 milyon lirasını işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız. Yatırıma göre değişmekle birlikte et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile kesimhane yatırımlarının 3 milyon avroya kadar olan kısmını, süt toplama merkezlerinin kurulumuna yönelik yatırımların 1 milyon avroya kadar olan kısmını, meyve-sebze soğuk hava deposu ve paketleme yatırımlarının 1 milyon 250 bin avroya kadar olan kısmını, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarının ise 1,5 milyon avroya kadar olan kısmını destekliyoruz."

Kooperatifler, üretici örgütleri ve bunların hakim ortak oldukları tüzel kişiliklerin başvurularında da yüzde 60 hibe desteği uygulayacaklarını aktaran Pakdemirli, "Amacımız belli, rekabetçi, sürdürülebilir, AB standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş işletmeleri, ülkemize kazandırmak." dedi.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ TARIMSAL ELEKTRİK TARİFESİNDEN YARARLANACAK

Pakdemirli, program kapsamındaki hayvancılık yatırımlarında başvuru tarihlerinin 8 Nisan ile 17 Mayıs arasında olacağını belirtti.

Projelerin hazırlanıp sunulması için üreticiye 3 ay süre verdiklerini aktaran Pakdemirli, ikinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlayacaklarını ifade etti.

Bütün yatırımcıları hibelerden faydalanmaya davet eden Pakdemirli, "IPARD, Avrupa Birliği'nin katılım öncesi yardım aracı IPA’nın en başarılı bileşenidir. IPARD kapsamında kırsal kalkınma için sağladığı kaynaktan dolayı buradan Avrupa Birliğine tekrar teşekkür ediyorum. Bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Konuşmasında tarıma sağladıkları desteklerle ilgili bilgiler veren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan önemli bir müjde de vermek istiyorum. Artık hayvancılık işletmeleri de tarımsal elektrik tarifesinden yararlanacak. Tarımsal sulama kapsamında, hayvancılık faaliyetlerinin tamamını, daha doğrusu tarımsal faaliyetlerin tamamını alacak bir düzenleme içerisindeyiz. Bu durumda hem büyükbaş hem küçükbaş hem de kanatlı beyaz et üreticileri bu düşük tarifeden yararlanmış olacak. Şu anda sadece tarımsal sulama faaliyetlerinde çiftçilerimiz bundan yararlanıyordu fakat burada kapsamı genişletmek suretiyle bu sektörde çalışan işletmelere de destek vermiş olacağız."

AYDIN'DAKİ TARIMSAL YATIRIMLAR

Pakdemirli, bakanlık olarak Aydın’a son 16 yılda tarım ve hayvancılık noktasında 3,7 milyar lira hibe verdiklerini belirterek ilin tarımsal hasılasının bu dönemde 3,3 kat arttığını, orman ve su alanlarında da toplamda 5,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, 2018 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemesini şubat sonu itibarıyla anaç koyun keçi desteğinin ödemesini de mart ayı sonunda yapacaklarını bildirdi.

Aydın'da 16 bin 500 dekar arazide çalışma yaparak 5,3 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"3,1 milyon fidan üretiyoruz. 1 adet mesire yeri ve 2 adet bal ormanı tesis ediyoruz. Orman köylerinde yaşayan 100 aileye 2,5 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağlıyoruz. 2019 yılında 16 yerleşim yerinde zeytin, badem, ceviz, çam fıstığı, kuşburnu, alıç, dut gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle bakımını yapıp ücretsiz olarak 49 yıllığına köylülerimizin istifadesine sunuyoruz.

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Bozuk ve açıklık vasıftaki orman arazilerinde vatandaşlarımızın meyvesinden faydalanması maksadıyla incir fidanı da dikeceğiz. Orman arazilerinde artık incirin önünü açtık. İncirin önünü açmamız Aydın için iyi oldu. İlk olarak Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde 20 dekar arazide uygulamayı başlatıyoruz. Yapacağımız bu çalışma ile il genelinde 5 bin 400 dekarlık bozuk orman vasfındaki sahada 100 bin adet incir fidanı dikip vatandaşlarımıza eşit miktarda dağıtacağız. Bu sayede sezonda yaklaşık 20 milyon lira gelir sağlayacağız."

TEMERRÜTE DÜŞMÜŞ BORÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Ziraat Bankası İle Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği tarımsal kredilerde, temerrrüte düşmüş olan çiftçilerin borçlarının yüzde 15 faiz oranıyla yeniden yapılandırılacağını aktaran Pakdemirli, "Çiftçilerimize ait tüm kalan ödemelerimizi şubat ve mart ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah ödeme planını önümüzdeki günlerde açıklamış olacak. Destek primlerimiz noktasında hiçbir borcumuz kalmayacak. Sera alanlarının büyümesine büyük gayret sarf ediyoruz." dedi.

Pakdemirli, Aydın'da balıkçılar için turizm alanlarından uzak, çorak araziler ve jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerde son teknoloji kullanılarak Organize Su Ürünleri Bölgesini kuracaklarını, burada yılda 200 milyon dolar ihracat ve bin kişiye istihdam hacmi sağlanacağını da belirtti.

Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
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Tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe’deki tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor.
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Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor.
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Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var.
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Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.
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Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.
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Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor.
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Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.
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Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor.
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Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.
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Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı. Tuvalete giren müşteriler ihtiyaçlarını giderdikten sonra notlar yazıp bunları duvarlara asıyor. Bu notlarda tuvaletten duydukları memnuniyet ve çeşitli yazılar var. Müşteriler kafeye çay içmek yerine tuvaleti görmek için geliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için değil de merak ettikleri için giriyorlar” dedi.
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Title
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
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18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.
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Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek müşterilerine sunmaya başladı.
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Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.
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18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor. Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz. Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruz” dedi.
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Tatlının taklitlerinin de son yıllarda üretildiğini belirten Çiftçi, orijinal 'Duvalı Tatlı'yı yalnızca kendilerinin ürettiklerine dikkat çekti.
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HEM DUALI HEM 'DUVALI' TATLI: Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, “Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı. Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra ‘Duvalı Tatlı’ isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladık” ifadelerini kullandı.
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GÜNDE BİN TATLI: Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz” diye konuştu.
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Öte yandan yakın zamanda hizmete giren Bursa-İstanbul otoyolundan dolayı eski yolda kaldıklarını belirten Çiftçi, Tatlının müdavimi olan müşterilerimiz Orhangazi'ye geldiklerinde otoyoldan çıkarak dükkanımıza geliyorlar. Hem burada tatlılarını yiyor hem de paket yaptırarak yanlarına alıp yollarına devam ediyorlar dedi.
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18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor Duvalı Tatlı
18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor
Bursa'da 21 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 18 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
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