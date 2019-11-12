Uzakdoğu rotayı Türkiye’ye çevirdi

Ortaklı görüşmesi yaptıkları Çinli firmayı Yeni Şafak'a açıklayan İbrahim Çeçen, "Görüşmelerimiz son aşamada. Astaldi ile ilgili bazı sorunların çözülmesi bekleniyor. İşletme süremiz 2027 yıl sonu. Görüştüğümüz Çinli grup China Merchants ve Expressway" dedi.

Türkiye ekonomisindeki iyileşmeyi erken sezen Uzak Doğulu yatırımcı, aldıkları yatırım kararlarıyla dikkat çekiyor. Yatırımın rotasını yeniden Türkiye’ye çeviren Çinli ve Japon yatırımcılar bir yandan ortaklıklar kuruyor bir yandan da gayrimenkul alımlarını artırıyor. Geçen hafta yaşanan üç gelişme bunun en somut gelişme; Uzak Doğulu yatırımcıların rotasını Türkiye’ye çevirdiğini gösteriyor.

İSTANBUL TOWER’A 3,5 MİLYAR LİRA ÖDEDİ

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) İstanbul'un en yüksek ikinci binası İstanbul Tower 205’i 594 milyon dolara satıldı. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 52 katlı bina 220 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek binaları arasında bulunuyor. 778 adet ticari birime sahip 52 katlı kule için Çinli ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin verdiği 594 milyon dolarlık bedel yaklaşık 3.5 milyar liraya denk geliyor.

GENEL MÜDÜRLÜK OLACAK?

Turgut Yılmaz’a ait GSD Holding’in Tekstilbank’taki yüzde 75,5 hissesini satın alarak 2015’te Türkiye’ye giriş yapan Çinli ICBC, daha sonra yaptığı alımlarla bankadaki pay sahipliği oranını yüzde 92,8’e çıkardı. Yatırım arayışlarını sürdüren bankanın, İstanbul Tower 205’i satın alması, geçen haftanın sürpriz yatırım kararı olarak dikkat çekti. Türkiye’nin en yüksek ikinci binasının bankanın yeni genel merkezi olarak kullanılacağı konuşuluyor.

YAVUZ’A ORTAKLIK PEŞİNDELER

İbrahim Çeçen

Bir başka Çinli Grup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki İtalyan Astaldi hisseleri ile İbrahim Çeçen Grubu IC’ye ait %20 hisseye talip oldu. IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, yaptığı açıklamada 3. köprüdeki Astaldi hisseleri ile IC Holding'e ait yüzde 20 hisseye Çinlilerin talip olduğunu belirtti. Çeçen, “Görüşmeler sürüyor. Henüz son aşamaya gelinmedi. Görüşmeler tamamlandığında Çinli yatırımcı, ayrıca 'refinansman' yapacak” dedi.

REKLAM

%50’Sİ YABANCI’YA GEÇER

Türkiye'de önemli altyapı projeleri yapan konsorsiyumların ortaklarından İtalyan Astaldi, geçen yıl sermaye arttırmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini satmak istemiş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle bundan geri adım atmıştı. Hisse devrinin gerçekleşmesi durumunda Astaldi sahip olduğu yüzde 30 hissenin tümünü elden çıkarmış olacak. IC Holding ise yüzde 20 hissesini devrettikten sonra yüzde 50 hisse ile devam edecek. Bu durumda, İstanbul Boğazı üzerindeki üçüncü köprünün işletilmesi hakkının yarısı bir yabancı grubu geçmiş olacak.

Japon devi Öztiryakiler’e ortak

Endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporaton, sektörün Türkye'deki en büyük firması Öztiryakiler’e yüzde 28.6 oranında ortak oldu. 130 ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler’in 51 grup şirketinde yaklaşık 13 bin çalışan var. Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşma uyarınca Öztiryakiler’in mevcut yönetim yapısında bir değişiklik olmayacak, şirketin ismi ve iş yapış şekli aynı kalacak.