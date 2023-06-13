Uzmanlar açıkladı: Türkiye petrol ticaret merkezi olabilir

Türk dünyası arasındaki iş birliği ve ticaret her geçen gün daha da gelişerek büyüyor. Öyle ki, değerli coğrafyalarda yer alan Türk ülkelerin birbirleriyle yaptığı anlaşmaların önemi uluslararası pazarın da merceği altında. TRT Haber'den aktarılana göre, birçok enerji kaynağının rezervine sahip Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın enerji üslerinde hareketlilik arttıkça bölgeden gelecek yeni projeler de gündemi belirlemeye aday. O projelerden biri de Trans Hazar Petrol Boru Hattı olduğu biliniyor. Bu hat için henüz imzalar atılmasa da yeni gelişmelerin yakın zamanda yaşanması olası. Atılacak imzalarla olası Trans Hazar Petrol Boru Hattı'nın bölgedeki petrol entegrasyonunda dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre proje, güzergahın önemli noktalarının yer aldığı Türkiye'yi, bölgesel ve uluslararası alanda rol sahibi yapabilir. Öyle ki, Türkiye petrol ticaret merkezi olma potansiyelini daha da güçlendirebilir. Hazar Denizi'ndeki enerji noktalarının önemini ve Trans Hazar Petrol Boru Hattı'nın getirilerini Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener ile konuştuk.

'Uluslararası pazar hedefleniyor'

Öncelikle Akyener, Trans Hazar Petrol Boru Hattı'nın uzun yıllardır planlanan bir proje olduğunu belirtiliyor ancak, hala hat için imzalar atılmış değil. Akyener, bu hattın gerçekleştirilmesini en çok isteyen iki ülkenin Kazakistan ve Türkmenistan olduğunun altını çiziyor. Hatta, "Kazakistan bir petrol boru hattıyla ürettiği petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'na ve belki ileride Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın da genişletilmiş versiyonuna nakletmeyi hedefliyor" diye ekliyor ve şöyle anlatıyor: "Trans Hazar Petrol Boru Hattı, Kazakistan ve Türkmenistan'ın petrol ve doğal gaz üretimini Azerbaycan'a taşımak ve oradan uluslararası pazarlara ulaştırmak amacıyla planlanan bir boru hattı projesi. Boru hattının iki ayağı var; Kazakistan'dan Bakü'ye petrol taşıyan bir boru hattı ve Türkmenbaşı'ndan Bakü'ye doğal gaz taşıyan bir boru hattı. Bu projenin hedefleri arasında bölgesel enerji entegrasyonu, Türk dünyası iş birliği ve enerji güvenliğinin artırılması yer alıyor. Ancak, projeyle ilgili bazı soru işaretleri ve ekonomik sürdürülebilirlik konuları da var. Henüz proje imzalanmadı ancak ileride gerçekleşmesini umuyoruz."

"Ceyhan Limanı'nın stratejik önemi artar'

Trans Hazar Petrol Boru Hattı'nın ekonomik katkılarının oldukça önemli olması bekleniyor. Bu petrol boru hattı gerçekleştirilebilirse, "Kazakistan ve Türkmenistan'a petrol ve doğal gaz ihracatını daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilme imkanı doğar" diyor Akyener:

"Azerbaycan, daha fazla petrol taşıyarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın kapasitesini tam olarak kullanabilir ve Kazakistan'ın petrol ihracatının bir kısmını da bu güzergahtan gerçekleştirebilir. Bu durum, Türkiye'nin Ceyhan Limanı'nın stratejik önemini artırırken, Kazakistan'ın da Rusya'ya olan bağımlılığını azaltma amacını destekler. Aynı şekilde, Türkmenistan'ın daha fazla doğal gaz üretebilmesi ve Türkiye'ye sevkiyat yapabilmesi için bu boru hattı büyük bir fırsat sunar. Türkmenistan'ın vergi sistemi ve yatırım çekme politikalarında iyileştirmeler yapması durumunda, Türkiye'nin desteğiyle Türkmenistan'ın doğal gaz ihracat potansiyeli artabilir. Bu da Türkmenistan'ın ekonomik kalkınmasına ve doğal gaz ihracatında müşteri çeşitliliği sağlamasına yardımcı olabilir."

'Ülkelerin ekonomik büyüme potansiyeli artar'