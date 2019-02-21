VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka borç yapılandırma ve KOBİ'lere destek kredilerinin ardından konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında da indirim yaptı.

Banka, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi.

İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti.

VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59'dan başlayan oranlara indirildi.

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. VakıfBank'tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kar edecek.

VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.

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FOTOĞRAF 8 Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. 262.5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, sondaj gemisi halen Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih’le birlikte araştırma filosuna dahil olacak. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yeni sondaj gemisine ilişkin, TCG GÜR denizaltımız, Türkiye’ye intikal etmekte olan Açık Deniz Sondaj Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek bir süre refakat etmiştir. Halen TCG HEYBELİADA korvetimiz refakat görevini sürdürmektedir. paylaşımında bulundu. Doğu Akdeniz ve Ege enerji sahalarında milli imkanlarla sondaj kabiliyetine ihtiyaç duyan Türkiye’nin birden fazla sondaj gemisine sahip olması büyük bir avantaj olarak görülüyor. Deepsea Metro-1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. Ekstra ekipmanla derinlik 12 bin feete inebilecek. Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilirken, arama çalışmaları sonrası rezervlerin daha da artacağı düşünülüyor. Bugün Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına ilişkin, Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz dedi. Türkiye, Rumların Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek, haddi olmayan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur demişti. Küresel enerji denkleminin merkezindeki mücadele devam ediyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hız kazanacak Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine hız veriyor. Bu amaç doğrultusunda sondaj gemisi Deepsea Metro-1 satın alınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur" demişti. Türkiye Petrolleri'nin satın aldığı Deepsea Metro-1'e ilişkin tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde.