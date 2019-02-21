VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka borç yapılandırma ve KOBİ'lere destek kredilerinin ardından konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında da indirim yaptı.
Banka, 1,5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55'e çekti. VakıfBank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59'dan başlayan oranlara indirildi.
Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. VakıfBank'tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kar edecek.
VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ'lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti.
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Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. 262.5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, sondaj gemisi halen Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih’le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yeni sondaj gemisine ilişkin, TCG GÜR denizaltımız, Türkiye’ye intikal etmekte olan Açık Deniz Sondaj Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek bir süre refakat etmiştir. Halen TCG HEYBELİADA korvetimiz refakat görevini sürdürmektedir. paylaşımında bulundu.
Doğu Akdeniz ve Ege enerji sahalarında milli imkanlarla sondaj kabiliyetine ihtiyaç duyan Türkiye’nin birden fazla sondaj gemisine sahip olması büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Deepsea Metro-1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. Ekstra ekipmanla derinlik 12 bin feete inebilecek.
Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilirken, arama çalışmaları sonrası rezervlerin daha da artacağı düşünülüyor.
Bugün Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına ilişkin, Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz dedi.
Türkiye, Rumların Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek, haddi olmayan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur demişti.
Küresel enerji denkleminin merkezindeki mücadele devam ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hız kazanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine hız veriyor. Bu amaç doğrultusunda sondaj gemisi Deepsea Metro-1 satın alınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur" demişti. Türkiye Petrolleri'nin satın aldığı Deepsea Metro-1'e ilişkin tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde.
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Türkiye'de el dokuması halıcılıkta önde gelen merkezlerden Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, bunları normal el dokuması halılara göre iki kat fiyata satıyor.
Demirci'de pek çok mahallede bulunan atölyelerde, yurt dışında gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor. Halıların önemli kısmı, dokunduğu haliyle tezgahlardan indirilip ihraç edilirken, kalanı da kimi kimyasal kimi de geleneksel yöntemlerle eskitilerek yurt dışına pazarlanıyor.
Doğal yöntemlerle eskitilerek ihraç edilecek el dokuması halılar, dokuma tezgahından alındıktan sonra üzerindeki yünler kırpılıp yıkanıyor, daha sonra ilçenin cadde ve sokaklarına seriliyor. Yaklaşık 15 gün cadde ve sokaklarda kalan halıların üzerinde araçlar ve vatandaşlar geçiyor. Halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor.
Yoldaki eskitme işleminin ardından bir kez daha yün kırkımı yapılan halılar, 5 kez yıkanıp kurutulduktan sonra zarar gören yerleri onarılıp başta ABD ve pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Kimi el dokuması halılar da kimyasal ürünler kullanılarak eskitiliyor.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nurettin Kelem, ilçede yaklaşık 10 yıldır kimyasal yöntemlerle halı eskitildiğini, son 2 yıldır da doğal yöntemlerle eskitme işleminin yapıldığını söyledi. Doğal yöntemlerle eskitilen halının daha orijinal durduğunu dile getiren Kelem, 100 yılda eskiyen el halısı, bu yöntemle bir ayda aynı seviyeye geliyor. Görüntüsü daha doğal oluyor, eskimiş halı olarak satılıyor. Otantik yerlerde tercih ediliyor. ABD'ye ve pek çok Avrupa ülkesine daha katma değerli satılıyor. Normal maliyetinin en az iki katına alıcı bulabiliyor. dedi.
İlçede 2 yıldır halı eskiten işletmeci Ali Sarı da yaklaşık 20 yıldır halı yıkamacılığı yaptığını, son 2 yıldır da gelen talep üzerine el dokuma halıları eskitmeye başladığını ifade etti.
El dokuması halıları özel yöntemlerle bir ayda eskittiğini dile getiren Sarı, 15 gün yola serdikleri halıların sonra tıraşlandığını, 5 kez yıkandığını, parlatılmasından ve son işlemlerinden sonra İstanbul'a gönderildiğini anlattı. Yurt dışından el dokuma halılara yoğun ilgi olduğunu aktaran Sarı, Yabancıların 'Türk düğümü' dediği bir halı şekli var. Bunu başka bir ülke yapamıyor. Özellikle Türk düğümü halı istiyorlar. Osmanlı Devleti'nden bu yana gelen el halısı düşkünlüklerinden dolayı bu halıları iyi takip ediyorlar. diye konuştu.
Sarı, Demirci'de yılda ortalama 15 bin metrekare el halısı dokunduğunu belirterek, İlçede benden başka halı eskiten yok. Biz de metrekaresine ve dokunuş şekline göre yılda ortalama 2 ila 5 bin metrekare arasında halı eskitiyoruz. Biz direkt yurt dışına ihraç etmiyoruz, ihracatçılara veriyoruz ama metrekaresinin 500 ila bin dolar civarından alınıp satıldığını duyuyoruz. ifadelerini kullandı.
İlçe sakinlerinden Mustafa Yavuzel de doğal yöntemle halı eskitmenin ilçenin alternatif geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Yavuzel, Şehrimizin sokaklarında yere serilen halıları görüyoruz, ilk başlarda neden halıların yere serildiğini merak ediyorduk ama sonradan öğrendik. Biz de bunların üzerinden araçlarımızla geçiyoruz, eskimesine yardımcı oluyoruz, değerlerine değer katıyoruz. dedi.
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Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
Türkiye'de el dokuması halı merkezlerinin başında gelen Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, yollara serdikleri halıların üzerinden araçların ve vatandaşların geçmesini istiyor. Cadde ve sokaklara iki hafta boyunca serilen halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor, diğer el dokuması halılara göre iki kat fazla fiyata satılıyor.