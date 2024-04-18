VakıfBank'tan 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracı

Gelir İdaresi Başkanlığı, konutundan elde ettiği kira gelirini beyan etmeyen 362 bin, iş yeri kira gelirini bildirmeyen 15 bin, değer artışı kazancı elde eden ancak beyanname vermeyen 32 bin ve ücret gelirini göstermeyen 13 bin 100 mükellef tespit etti. Bu mükellefler vergi daireleri tarafından gerekli ceza işlemine başlanmadan önce "pişmanlık" imkanından yararlanarak beyanname verebiliyor.