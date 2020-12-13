Vakıflar’dan bir erteleme daha bekleniyor: İşletmelere nefes aldırdı

Türkiye’de ilk korona vakasının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle hem işletmelere hem bireylere sağlanan destekler birçok kesim için can suyu oldu. Virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirlerin en kapsamlısı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart günü açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle duyuruldu. 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile koronavirüsle mücadele kapsamında önemli düzenlemeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan müjdeyi verdi: Kiralarda yeni düzenlemeye gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralarda yeni bir kolaylık sağlayacaklarının müjdesini verdi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan’ın “Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik" şeklindeki açıklaması Vakıfların kiracısı olan esnafı da yeni bir kolaylık konusunda umutlandırdı.

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VAKIFLAR'DAN BİR ERTELEME DAHA BEKLENİYOR

Milyonlarca vatandaş ile yüzbinlerce işletmeyi ilgilendiren ve büyük beğeni toplayan düzenlemeler arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, kiracıları için yaptığı erteleme de vardı. Kalkan paketinde yer alan düzenleme kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü, taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanıması büyük destek gördü ve kiracı esnaftan büyük teşekkür aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca faaliyetleri durdurulan hamam, lokanta, kahvehane, kafe, kuaför vb. şeklinde faaliyet gösteren kiracılarının Nisan, Mayıs ve Haziran kiralarını gecikme zammı uygulanmaksızın, Temmuz ve Aralık ayları arasında eşit olarak paylaştırılmak suretiyle tahsil edilmek üzere ertelemişti. Salgının ikinci dalgasının önüne geçmek için getirilen kısıtlamalar nedeniyle yeniden büyük sıkıntı yaşayan Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracısı işletmeler, bir kolaylık daha bekliyor.

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Bendevi Palandöken

ESNAFA DESTEK OLALIM

Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesindeki işyerlerinde çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteren esnafların kira ödemelerinin Temmuz ayına kadar ertelendiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Vakıflar ve yerel yönetimlere ait yerlerde esnafa destek olmak için pandemi süreci geçinceye kadar kira alınmamasını istedi. Palandöken, “Önümüzdeki yıl da kira artışı yapılmamalı. Esnafı desteklemeye devam etmelerini talep ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kiralara yeni bir düzenleme getirecekleri açıklamasına dikkat çeken Palandöken, “Cumhurbaşkanı’nın pazartesi açıklamasını bekliyoruz. İnşallah gerçekleşir. Sonra da hibe desteği verirlerse, esnaf iş yerini en azından muhafaza eder” dedi.

KİRA KADAR FAİZSİZ KREDİ

440 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun açıkladığı ‘Anti-Kovid 2021’ önerileri arasında da kira desteği talebi var. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da kapalı olmasına karar verilen 20 bin civarında işletme olduğunu belirterek, “Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir" önerisinde bulundu.