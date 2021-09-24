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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Varaka'ya Balıkesir teşekkürü

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Albayrak Grubu iştiraklerinden Varaka Kağıt Fabrikasını ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Varakaya Balıkesir teşekkürü​
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, Varaka Yönetim Kurulu Üyesi M. Sinan Albayrak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Varaka Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, Balıkesir Sanayi veTeknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk (soldan sağa)

Dün gerçekleşen ziyarette, Varaka Yönetim Kurulu Üyesi M. Sinan Albayrak, Şıldak'a eşlik etti. Ziyarete Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve Varaka Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik eşlik etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Vali Şıldak, şehre kazandırılan yatırım ve hizmet için teşekkürlerini iletti. Balıkesir Teşekkürü Kentteki sanayi kuruluşlarına yaptığı ziyaretler kapsamda Varaka'yı da programlarına aldıklarını belirten Vali Hasan Şıldak, fabrikanın atık kağıttan üretim yaptığını yerinde inceledi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, Varaka Yönetim Kurulu Üyesi M. Sinan Albayrak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Varaka Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, Balıkesir Sanayi veTeknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk (soldan sağa)
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Eray, Varaka Yönetim Kurulu Üyesi M. Sinan Albayrak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Varaka Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, Balıkesir Sanayi veTeknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk (soldan sağa)

Şıldak, hem hammadde temininde ağaçların korumasını sağlayan hem de çevresel duyarlılığı olan böyle bir tesisi Balıkesir'de gördükleri için şanslı olduklarını söyledi. Tesislerindeki incelemeler sırasında üretim bantlarıyla yakından ilgilenen Vali Hasan Şıldak, Balıkesir şehrinin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı veren Varaka Kağıt Fabrikası'nın yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

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