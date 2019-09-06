Varlık Fonu'nda üç ayrı denetim sistemi var

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Müdürü Zafer Sönmez, Varlık Fonu'na ilişkin, "Fonda bağımsız denetçi dahil üç ayrı denetim sistemi var" dedi.
Sönmez, "Finans Merkezi yatırımı bir gayrimenkul projesi değildir" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Müdürü Zafer Sönmez, Varlık Fonu'na ilişkin, "Fonda bağımsız denetçi dahil üç ayrı denetim sistemi var" dedi.
Sönmez, "Finans Merkezi yatırımı bir gayrimenkul projesi değildir" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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