Varlık Fonu'ndan İFM'ye 1,6 milyar

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, stratejik yatırım olarak gördükleri İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. TVF olarak İFM projesine dahil olduklarını ve projenin bir kısmına yatırım yapacaklarını ağustos sonunda duyurduklarını anımsatan Sönmez, TVF olarak öncelikli stratejik yatırımlarından biri olan İFM projesinde hızla ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Zafer Dönmez

3 FİRMA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sönmez, emlak, mevzuat ve ekosistem boyutlarıyla ele aldıkları projede ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdıklarını ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "TVF olarak 1,3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dahil olmak üzere 1,67 milyar lira karşılığında devralacağız. Ofis ve çarşı alanlarını içeren bu kısımlardaki 3 yüklenici firma ile anlaşmaları imzalıyoruz. İnşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleyeceğiz. En geç kasım ayında vinçlerin çalışmaya başlayacağının müjdesini şimdiden verebiliriz."

2022'DE İNŞAATI TAMAMLANACAK

İstanbul Finans Merkezi'nin Türkiye'nin vizyoner projelerine katkıda bulunma ve yatırım yapma stratejileri kapsamında değerlendirdikleir bir proje olduğunun altınız çizen Sönmez, "İstanbul’un, 3 saatlik uçuş mesafesindeki bölgenin finans merkezi olarak konumlanmasında çok büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun iş birliğiyle proje ilerliyor" şeklinde konuştu. Sönmez, bu vizyoner projede inşaatın 2022 başında tamamlanması hedefi doğrultusunda uzlaşmacı tavır sergileyen ve kamu yararına hareket eden müteahhitlere ve tüm paydaşlara teşekkür ettiklerini bildirdi.

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İŞİN SIRRI KALPLERİ VE GÜVENİ KAZANMAKTIR

İstanbul'da düzenlenen Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Semineri'nde konuşan TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İş yaparken iki önemli sır var. Bunlardan biri kalpleri kazanmak diğeri ise güven kurmak. Bu ikisini yapmazsanız ne kadar uğraşırsanız sonuç alamazsınız. Proje için finansman veya iş için sermaye aramak amacıyla ilerlersek hiçbir şey bulamayız. Önemli olan o bölgeyi anlamak ve bunu yapmak için tarihe bakmamız lazım" dedi.



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİR

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ise "İstanbul Finans Merkezi kanalıyla İstanbul’un finans dünyasındaki yerinin yukarılara taşınması planı, Çinli ve Türk finansal şirketlerin arasındaki bağın kesinlikle güçleneceği bir platformdur. Bir Çin-Türk ortaklığı, iki finansal piyasanın entegrasyonuna büyük katkı sağlayabilir. ICBC Turkey'in kurulması, Çin-Türkiye finansal iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir" dedi.