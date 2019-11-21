Vatandaş hamsiye doydu, doymaya da devam edecek: Yoğunluğun 2 ay daha sürmesi bekleniyor

Bölgenin en önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da, 1 Eylül itibarıyla "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, son dönemlerin en yoğun hamsi avcılığını gerçekleştiriyor.

Diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine, hamsi avcılığı yapan balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş yaptığı açıklamada, hamsinin dışındaki balık türlerinde beklentinin çok altında bir sezon geçtiğini söyledi.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de hamsi avcılığının yoğun şekilde sürdürüldüğünü anlatan Karakaş, "Zaten bu da tezgahlarımızda fiyatlarımıza yansımış durumda. Şu anda hamsinin en iyisi 10 lira civarında satılıyor. En az 2 ay daha hamsi yoğunluğu bu şekilde devam edecektir. İnsanlar hamsiye doydu, doymaya da devam edecek." şeklinde konuştu.

GÜNDEM Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi: Balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyorlar

"Balıkçılar stoklamaya başladı"

Hamsi fiyatlarının bundan sonraki dönemde ciddi anlamda düşeceğini sanmadığını dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

"Fiyatlar hamsi çoğaldıkça azalacak gibi görünmüyor çünkü hamsinin en yağlı olduğu dönemler. Balık stokçuları şoklamalar yaparak, yazın da satış yapabilmek için hamsiyi artık dolaplara doldurmaya başladı. Artık teknoloji gelişti. Hamsiler dolapta aylarca saklanabiliyor. Kaliteli hamsi yağlandığı için soğuk hava depolarına da dolduruluyor. Fiyatı bazen havalar çok fırtınalı gittiğinde 12-13 lirayı görebilir. Çok da balık olursa 7 liradan aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Fiyatlar 10 lira seviyesinde seyredecektir."

Denizde diğer balıkların bulunmamasının da teknelerin hamsi avcılığına yönelmesine neden olduğunu belirten Karakaş, "Palamut olmadı, öyle yoğun bir istavrit olmadı, lüfer, çinekop olmadı. İnsanlar hamsiye yöneldiği için erken avcılık başladı. Balığın kulağına kar suyu kaçmadı ama deniz yeterince soğudu. Bundan dolayı da balık yeterli yağlılık oranına kavuştu. Şu anda gayet lezzetli. Tam tüketim zamanı." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle yapılan deniz salyangozu avcılığı, Uzakdoğu ülkelerinden çok talep görüyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar tarafından avlanan deniz salyangozları, fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor. ‘BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ’ <br> Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi. Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun, özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, “Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6’dan akşam 8’e kadar çalışıyoruz... Salyangozlar da azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılar da hamsiye yöneldi. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. İyi sezonda günde 1 buçuk ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldi” dedi. ‘GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI' <br> Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, “Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımız da ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama o da yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo, 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yok” şeklinde konuştu. ‘BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI’ <br> Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz... Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu? Bundan ekmek yiyen insanlar var” diye konuştu. Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Karadeniz'de balık sezonunun kötü gittiğini belirten balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Fabrikalarda işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozları, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder