Ekonomi Vatandaş hamsiye doydu, doymaya da devam edecek Yoğunluğun 2 ay daha sürmesi bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaş hamsiye doydu, doymaya da devam edecek: Yoğunluğun 2 ay daha sürmesi bekleniyor

Vatandaş hamsiye doydu, doymaya da devam edecek: Yoğunluğun 2 ay daha sürmesi bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl ağlara bolca takılan hamsi, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş "En az 2 ay daha hamsi yoğunluğu devam edecektir. İnsanlar hamsiye doydu, doymaya da devam edecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hamsi bolluğu devam ediyor.
Hamsi bolluğu devam ediyor.

Bölgenin en önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da, 1 Eylül itibarıyla "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, son dönemlerin en yoğun hamsi avcılığını gerçekleştiriyor.

Diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine, hamsi avcılığı yapan balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş yaptığı açıklamada, hamsinin dışındaki balık türlerinde beklentinin çok altında bir sezon geçtiğini söyledi.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de hamsi avcılığının yoğun şekilde sürdürüldüğünü anlatan Karakaş, "Zaten bu da tezgahlarımızda fiyatlarımıza yansımış durumda. Şu anda hamsinin en iyisi 10 lira civarında satılıyor. En az 2 ay daha hamsi yoğunluğu bu şekilde devam edecektir. İnsanlar hamsiye doydu, doymaya da devam edecek." şeklinde konuştu.

Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi: Balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyorlar
GÜNDEM
Balıkçıların mavi ışık hilesini zabıta engelledi: Balıkların kusurlarını gizlemeye çalışıyorlar

"Balıkçılar stoklamaya başladı"

Hamsi fiyatlarının bundan sonraki dönemde ciddi anlamda düşeceğini sanmadığını dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

  • "Fiyatlar hamsi çoğaldıkça azalacak gibi görünmüyor çünkü hamsinin en yağlı olduğu dönemler. Balık stokçuları şoklamalar yaparak, yazın da satış yapabilmek için hamsiyi artık dolaplara doldurmaya başladı. Artık teknoloji gelişti. Hamsiler dolapta aylarca saklanabiliyor. Kaliteli hamsi yağlandığı için soğuk hava depolarına da dolduruluyor. Fiyatı bazen havalar çok fırtınalı gittiğinde 12-13 lirayı görebilir. Çok da balık olursa 7 liradan aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Fiyatlar 10 lira seviyesinde seyredecektir."

Denizde diğer balıkların bulunmamasının da teknelerin hamsi avcılığına yönelmesine neden olduğunu belirten Karakaş, "Palamut olmadı, öyle yoğun bir istavrit olmadı, lüfer, çinekop olmadı. İnsanlar hamsiye yöneldiği için erken avcılık başladı. Balığın kulağına kar suyu kaçmadı ama deniz yeterince soğudu. Bundan dolayı da balık yeterli yağlılık oranına kavuştu. Şu anda gayet lezzetli. Tam tüketim zamanı." ifadelerini kullandı.

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
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Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle yapılan deniz salyangozu avcılığı, Uzakdoğu ülkelerinden çok talep görüyor.
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Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar tarafından avlanan deniz salyangozları, fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.
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‘BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ’ <br> Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi.
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Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun, özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, “Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6’dan akşam 8’e kadar çalışıyoruz...
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Salyangozlar da azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılar da hamsiye yöneldi. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. İyi sezonda günde 1 buçuk ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldi” dedi.
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‘GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI' <br> Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, “Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımız da ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz.
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Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama o da yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo, 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yok” şeklinde konuştu.
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‘BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI’ <br> Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz...
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Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu? Bundan ekmek yiyen insanlar var” diye konuştu.
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Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi
Karadeniz'de balık sezonunun kötü gittiğini belirten balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Fabrikalarda işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozları, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.

Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
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Girişimci babası Mustafa Özpek'in 1974 yılında başladığı alabalık serüvenini kardeşi Osman Özpek ile devam ettiren Yasin Özpek, fabrikada işlediği tütsülenmiş balıkları özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyor.
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Firma, Ege'nin tatlı sularında yetiştirdiği alabalıkları yurt dışındaki sofralara ulaştırmak amacıyla 150 kişilik personeliyle hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar temizlendikten sonra 6 saat tuzlu suda bekletiliyor. Ardından özel fırınlarda meşe dumanında tütsülenen balıklar, dinlendirildikten sonra vakumlu paketlerle ihracata hazırlanıyor.
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Kendilerine ait 10 çiftlikte yıllık 6 bin ton alabalık üreten, kurdukları yem fabrikasıyla entegre zinciri tamamlayan, şimdiye kadar balığı füme olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya'ya ihraç eden firma, Uzak Doğu pazarına da girmeyi başardı.
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YAĞIŞLAR BALIK ÜRETİMİNİ DE ARTIRDI: Şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalığı 15 senedir dumanla pişirdiklerini söyledi.
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Balık üretiminin, bol yağışlı bir sezon geçirdikleri için geçen yıllara göre daha verimli olduğunu anlatan Özpek, Geçen yıl 8 milyon avroluk ihracat yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyon avroluk ihracat rakamını yakaladık. Yağışlar balık üretimini de artırdı. Bu yıl 20 milyon avroluk ihracat hedefimiz var. 2023'lerde bunu 30 milyon avroya çıkarmayı düşünüyoruz. dedi.
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Avrupa ve Rusya'ya ihracatın halen sürdüğünü vurgulayan Özpek, günlük birkaç tır balığı bu pazarlara gönderdiklerini dile getirdi.
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İHRACATA BALIK YETİŞTİREMEZ OLDUK: Kaliteli balığın her zaman tercih edildiğine işaret eden Özpek, şöyle konuştu: Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'dan çok büyük teklifler geliyor. Çin ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemez olduk. Bu iki pazara 9 ay önce ihracata başladık ve şimdiye kadar bir ton balık gönderdik. Bunlar bizi ve sektörü memnun ediyor. Devletimiz yeni su ürünleri alanları açarsa ucu açık bir sektör haline gelebiliriz...
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Şu anda ihracata balık yetiştiremez olduk. Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefi olan 1 milyar dolar geçen yıl yakalandı. Yeni alanlar açıldığı takdirde bu hedefler 5 milyar dolar seviyelerine çıkartılabilir.
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AVRUPA'DAKİ MARKETLER ZİNCİRİNDE TERCİH EDİLİYOR: Özpek, Türkiye'de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35'lik bir kısmını tek başlarına karşıladıklarını bildirdi.
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Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere füme ürün gönderdiklerini aktaran Özpek, Avrupa ülkelerindeki marketler zincirlerinin tamamında Türk alabalığının tercih edildiğini sözlerine ekledi.
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Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Title
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Tütsülenmiş alabalıkla Çin ve Japonya pazarına girdiler
Çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen Denizli'deki firma, şimdi de Çin ve Japonya pazarına girdi.


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