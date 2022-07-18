Venezuelalılar en çok Türkiye'yi merak ediyor

Türkiye ve Venezuela arasındaki turizm güçleniyor. Her hafta seferleri olan Türk Hava Yolları, (THY) Venezuela turizm sektörü için stratejik öneme sahip. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelmişti. İki lider arasında "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.
ERDOĞAN’DAN İADE-İ ZİYARET
İki ülke arasındaki turizm potansiyeline dikkat çeken Maduro, Venezuelalı turistlerin İstanbul'u ve Türkiye'yi görmek istediklerini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika turu kapsamında iade-i ziyarette bulunacağı Venezuela ile Türkiye arasında 54 iş birliği anlaşmasının yapılması bekleniyor. Seyahat acentesi sahibi Cem Polatoğlu, Venezuela'daki iş insanlarının Türkiye merkezli yatırımlara sıcak baktığını söyleyerek, iki ülke arasındaki 10 bin kilometrelik mesafeye rağmen kayda değer bir turizm potansiyelinin olduğunu ifade etti.
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TÜRK DİZİLERİ KATKI SAĞLIYOR
Uzun yıllardır Güney Amerika'ya seyahat turları düzenlediklerini ve son duraklarının da Venezuela olduğunu söyleyen Polatoğlu, "Türkiye'den giden turistler Venezuela'yı görmek istiyorlar. Oldukça ilginç bir ülke dünyanın her yerinden turist çekiyor" dedi. Venezuela’da Türklere ve Türk dizilerine ilginin fazla olduğunu kaydeden Polatoğlu şunları söyledi:
“Diriliş Ertuğrul çok izlenen bir dizi. İstanbul'u görmek isteyen çok sayıda Venezuelalı var. Zaten merakın sebebi Türk dizilerinin ülkede çok sevilmesi. Ülkede Türk dizilerine olan ilgi turizme de katkı sağlayacak düzeyde. Ancak 2018 sonrasında Venezuela'da yaşanan hiperenflasyonla bu fırsat o dönem için elimizden kaçtı. Venezuela, artık enflasyonla boğuşan bir ülke değil. ABD ile ilişkilerin düzelmesi, ülkedeki turizm potansiyeli açısından da avantaj sağladı. Ülkedeki daha varlıklı kesim için Türkiye'ye gelmek artık zor olmaktan çıktı. İmzalanan protokolle birlikte bir promosyon da yapılacak. Bunun avantajını göreceğiz.”