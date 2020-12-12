Borcu olanlar dikkat: Yapılandırmaya rekor başvuru

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu.

Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı.

Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

VERGİ BORCU ANAPARAYA KADAR DÜŞÜYOR

Söz konusu kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor.

Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

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Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar denmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

ÖDEMELER KARTLA YAPILABİLİYOR

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

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Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulaması ile yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.

Yapılandırma için başvurular 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

FOTOĞRAF 19 İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen 398,4 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 26 Aralık'ta açılacak. İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümden oluşuyor. Kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı. Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı. Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor. İstanbul'un Kınalı mevkisinden başlayıp, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan proje, Türkiye'nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri olarak dikkati çekerken, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak araçların şehir içi trafiğine girmeden kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçişinin sağlanması amacıyla uygulandı. Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor. İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren ve yük trenlerinin geçişine uyumlu dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve demir yolu ulaşım modları arasında da entegrasyon sağlayacak. Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata girmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak. Proje, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında Marmara Bölgesi etrafında kurulacak otoyol ringinin en önemli bileşenlerinden olacak ve Avrasya bölgesinin lokomotifi konumundaki İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sunacak. Gidiş geliş 4'er şeritli kara yolu olarak tasarlanan proje, aynı zamanda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırıyor. Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli. Projenin en yoğun döneminde 17 bin kişilik istihdam sağlanırken, çeşitli kademelerde 8 bin 700 kişi çalışmaya devam ediyor. Otoyol bünyesinde bulunan yüksek teknoloji ürünü akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tüm güzergah 24 saat kesintisiz izlenebiliyor ve muhtemel olaylara müdahale edilebiliyor. Otoyolun Kınalı-Yassıören (Kesim-1) kesimi 8 Mart 2020'de, Yassıören-Odayeri (Kesim-2) kesimi 13 Kasım 2018'de, Odayeri-Kurtköy (Kesim-3) kesimi 26 Ağustos 2016'da, Kurtköy-Liman (Kesim-4) kesimi 19 Mart 2019'da ve Liman-İzmit (Kesim-5) kesimi 19 Eylül 2020'de hizmete girdi. İstanbul Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya uzanan projenin tamamı, 26 Aralık Cumartesi günü İzmit-Akyazı Kavşağı (Kesim-6) için yapılacak törenle hizmete alınmış olacak. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki bazı özel yapılar da mühendislik yönünden dikkati çekiyor. Asma köprü ile eğik askılı köprünün kombinasyonu şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı niteliğinde. Köprü, 1408 metrelik ana açıklığıyla dünyanın üzerinden raylı sistem geçen en uzun, 322 metreye varan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü. Kara ve demir yolu şeritlerinin aynı seviyeden geçtiği köprü, estetik yönden de çarpıcı bir tasarıma sahip. Otoyolda yer alan 4'er şeritli 10 çift tüp tünel, Avrupa'nın en geniş kesitli tünelleri olarak ön plana çıkıyor. Proje bünyesinde yer alan ve toplam uzunlukları çift yönde 56 kilometreyi aşan 69 viyadük, çeşitli yapım teknikleri kullanılarak inşa edildi. Söz konusu viyadüklerin inşası sırasında konvansiyonel metotlar haricinde itme-sürme, hareketli iskele sistemi ve dengeli konsol gibi metotlar kullanıldı. Gebze bölgesinde inşa edilen V07 (İsmail Sekban) viyadüğü de 131 metrelik ayak yüksekliğiyle ülkenin en yüksek ayaklı viyadükleri arasında bulunuyor. Ulaşımı büyük oranda rahatlatacak: 398 kilometrelik dev otoyolda sona gelindi Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi. İstanbul Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya uzanan projenin tamamı, 26 Aralık Cumartesi günü İzmit-Akyazı Kavşağı (Kesim-6) için yapılacak törenle hizmete alınmış olacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Edirne'de cuma günleri kurulan ve bölge halkının yanı sıra kur farkı nedeniyle Bulgaristan’dan gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Edirne'de vaka sayılarının artması nedeniyle bu haftada da kapılarını açmayan pazara alışveriş için gelen Bulgar turistler, çarşı esnafına giderek alışverişlerini dükkanlardan yaptı. İğneden ipliğe hemen her şeyi satın alan Bulgar turistler salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olup kent ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Ulus Pazarı'nın kapanmasının, esnafa yansıdığını söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Pazarın kapanması dükkan sahiplerine yansıdı. Bulgaristan'dan gelenlerde azalma yok tam tersi artarak geliyorlar. Bulgaristan'dan gelenler bütün dükkanlara giderek alışveriş yapıyorlar. Kent içine yayılıyorlar. İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da daha fazla dikkat ediliyor. Gelen misafirlerden kurallara uyuyorlar. Mağazalardan ve dükkanlardan alışveriş yapıyorlar dedi. Bulgaristan'dan günlük ortalama 4 bin 500 kişinin geldiğine dikkat çeken Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan günlük ortalama 4 bin ila 4 bin 500 kişi geliyor. Hafta sonu ise bu sayı 9 ila 10 bini buluyor. Edirne'den yiyecekten, beyaz eşya, mobilya ile aklınıza ne geliyorsa her şeyi alıyorlar. Bu da Edirne esnafına ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Son günlerde görüyoruz ki esnafın ciddi anlamda sıkıntısı var. Bulgar turistler bir anlamda can simidi oluyor bizim için diye konuştu. Geçen yıla göre Bulgar turistin alışveriş, yemek ve konaklama gibi kişi başı harcadığı paranın 100 euro'dan 150 euro'ya çıktığını belirten Zıpkınkurt, Geçen yıl yaptığımız ankette kişi başı 100 euro harcıyorlardı. Bugünlerde pandemiden dolayı anket yapamıyoruz. Esnaflarla görüşmelerimde tahmini rakam olarak söylemem gerekirse, harcamaları kişi başı 150 euro'ya kadar çıktı. Kente baktığımızda her esnafta bir Bulgar müşteri var alışveriş yapan. Bu da bizim için önemli dedi. Saraçlar Caddesinde tekstil ürünleri satan esnaflardan Davut Topalova, Ulus Pazarı'nın kapanmasıyla işlerinin arttığını belirterek, Cuma pazarı bizim işlerimizi zaten kötü etkiliyor. Biz bu pazarın kapanmasını istiyoruz. Pazarın şu an kapanması bizim işlerimize olumlu yansıyor. Bulgaristan'dan gelenler pazarı kapalı görünce bize yöneldiler. Bizden alışveriş yaparak destek veriyorlar dedi. İşlerinin iyi olduğunu söyleyen esnaflardan Ahmet Sağlık, Bulgaristan'dan gelenler azaldı ama işlerimiz gayet güzel. Ulus Pazarı kapandı ama yine Bulgaristan'dan gelenler var yine. Şu an daha çok parası olanlar geliyor. Balıktan tutun kuruyemişe kadar her şeyi satın alıyorlar. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ve şu an işlerimiz iyi ifadelerini kullandı. Edirne'ye Bulgar turist akını: Günde 4 bin lira harcıyorlar, esnaf memnun Edirne'de Bulgaristan'dan gelenlerin alışveriş yaptığı 'Ulus Pazarı' koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanınca pazara gelenler, alışveriş için mağaza ve dükkanlara akın etti. Pazar esnafı, turistlerin günlük ortalama 4 bin lira harcadığını, durumdan memnun olduklarını söyledi. BiP'te paylaş

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