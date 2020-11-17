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Ekonomi 2020 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak?
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Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 borç yapılandırma kanunu ile faizler silinecek mi?

2020 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi yapılandırma kanununun meclisten geçmesinin ardından binlerce vatandaş uygulamaya geçeceği tarih ve detaylarını merak ediyor. Vergi yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin başvuruları ne zaman kadar yapacak? Borç ödemeleri, en fazla kaç taksit olacak ve ödemeleri nasıl olacak? İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek mi? gibi soruların cevabı haberimizde...

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı'ndan (TÜSİAV) yapılan açıklamaya göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı C. Serkan Kumdakcı, kamuoyu tarafından merakla beklenen, kesinleşmiş kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin kanun teklifinin Meclis'te kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

  • "Metnin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip gerçekleşecek. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin yapıldığı dönemden itibaren tüm kesimler tarafından ilgi ile beklenen matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi düzenlemeler teklife eklenmedi. Daha önceki yasal düzenlemeler ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Verilen önergeyle, Cumhurbaşkanı'na verilmesi öngörülen, kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirebilmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirebilmesine ilişkin yetki maddesi de metninden çıkarıldı. Bu açıdan bakıldığında sadece bir borç yapılandırması ve varlık barışı olarak yasalaşan metin, pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukların mükellefler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ne derece azaltacak, bunu zaman içerisinde gözlemleyeceğiz."

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Vergi borcu yapılandırmasında başvurular ne zaman başlayacak? İlk ödemeler ne zaman?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti olduğunu bildiren Kumdakcı, "Borç ödemeleri, en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak" dedi.

Faizler silinecek mi?

Kumdakcı, "İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek" ifadelerini kullandı.

Kumdakcı, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin de yapılandırmaya dahil olacağını kaydetti.

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