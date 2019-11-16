Ekonomi Vergide adalete MÜSİAD desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergide adalete MÜSİAD desteği

MÜSİAD, "adil bir vergi düzeni" çağrısında bulundu. Mevcut vergi düzeninin ekonomik gelişimi engellediğine dikkat çeken MÜSİAD, "Verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik maddeleri destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Meclis'te görüşmeleri süren yeni vergi taslağı ile ilgili açıklamada bulundu. MÜSİAD, tüm vergi türlerinde adaletin sağlanmasının esas olduğunu bildirdi. MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mevcut vergi sistemi, ekonomisinin gelişmesine, tasarruf, yatırım ve istihdama birçok engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kaldığını, bu nedenle yeni vergi taslağının oldukça önemsenildiği anımsatıldı.

6 DİLİMLİ GELİR VERGİSİ ÖNERİSİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kanun teklifinde yer alan bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; mükellef sayısının artmasına ve verginin tabana yayılmasına yardımcı olacağına inandığımız altı dilimli bir gelir vergisi teklifinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 75 bin TL'ye kadar olan gelirlerin vergi oranı yüzde 15; 150 bin TL'nin 75 bin TL'si için 11 bin 250 TL, fazlası için yüzde 20 olmalıdır. Yine teklifimizde 225 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 250 TL, fazlası için yüzde 25; 300 bin TL'nin 225 bin TL'si için 45 bin TL, fazlası için yüzde 30; 500 bin TL'nin 300 bin TL'si için 67 bin 500 TL, fazlası için yüzde 35 gelir vergisi uygulaması öngörüyoruz. Son olarak 500 bin 1 TL'nin 500 bin TL'si için 137 bin 500 TL, fazlası için yüzde 40 oranında gelir vergisi tespit edilmelidir."

Kanun taslağında yer alan konaklama vergisinin yüzde 1 olarak uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Nitekim maktu hale getirilmesi halinde, bu durum oran açısından haksız bir uygulamaya sebebiyet verecektir" denildi.

ADİL VERGİ DÜZENİ İSTİYORUZ

MÜSİAD'ın açıklamasında, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 31'inci maddesi gayrimenkul edinme maliyetini artırıcı bir nitelik taşıdığı, 32-40 maddeleri ile ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile değeri teklifle belirlenen tutarların altında kalmasına karşın sayıca çok daha fazla sayıda meskeni olan kimselerin kapsam dışında kaldığı bildirildi. Açıklamada, "MÜSİAD olarak kanun taslağında yer alan ve mükellef sayısının artırılması, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ve verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik diğer maddeleri ise destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MTV'ler gider olsun

  • Kanun taslağının 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddelerinde sayılan hallere de dikkat çeken MÜSİAD, "Matrahı azaltmak amacıyla düzenlenmiş olmasına karşın, satıcı firmaların matrahını artırıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu noktada teklifimiz; bu maddelerin tamamen kaldırılması ve halen yürürlükte olan maddeye ilaveten araçlar için ödenen yıllık MTV'nin gider olarak dikkate alınmasıdır. Zira ödenen vergilerin kabul edilmeyen gider olarak tanımlanması vergi adaletinin sağlanmasına engel teşkil edecek ve bu uygulama otomotiv sektörü ve yan sanayiine de olumsuz yansıyacaktır. Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV'nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır" açıklamasını yaptı.

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