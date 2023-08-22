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Ekonomi

Vergisiz telefonda ilk adım atıldı: Bakan Şimşek çalışma yapıldığını belirtip takvim için Meclis'i işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik çalışmaları olduğunu ancak detay veremeyeceğini söyledi. Bakan Şimşek, 'Meclisin açılmasıyla mı gündeme gelir?' sorusu üzerine de "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır." ifadelerini kullandı.

12:06 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam gerçekleştirilen 'Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Bakanlık harekete geçti

Bakan Şimşek, bir gazetecinin, 'Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon almasına yönelik bir çalışma var mı?' sorusuna, "Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum" diye yanıt verdi.

Yasal düzenleme için Meclis'in açılması gerekir

Bakan Şimşek, 'Meclisin açılmasıyla mı gündeme gelir?' sorusu üzerine de "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım" ifadelerini kullandı.


Bakan Şimşek, 'Çalışma hem yasal düzenleme hem de kararname içerebilir mi?' sorusuna da "Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konuları değerlendirme yapmam doğru değil" diye yanıtladı.

Şimşek, ayrıca kumpir yerken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla ilgili, "Fotoğrafın çekildiğinden haberim yoktu. Arkadaşlar daha sonra böyle bir fotoğrafın paylaşıldığını söylediler" dedi.



#Mehmet Şimşek
#Kabine toplantısı
#Vergisiz telefon
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