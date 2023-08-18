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Ekonomi

Vietnam'ın en zengini Vuong'un servetinin neredeyse yarısı iki günde eridi

Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast'in sahibi Pham Nhat Vuong'un serveti iki günde yüzde 40 eriyerek 26,2 milyar dolara geldi.

14:16 . 18/08/2023 Cuma
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Pham Nhat Vuong

Pham Nhat Vuong

VinFast Auto Ltd., halka arz edildiği ilk gününde yaşadığı astronomik yükselişin ardından tekrar dünyaya geri dönüyor.


Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFast Auto, Birleşme Amaçlı Ortaklık (SPAC) yoluyla gerçekleştirdiği halka arz sonrası 85 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak General Motors, Ford ve Stellantis gibi devlerden daha büyük bir pazar değerine sahip olmuştu.


Şirketin hisseleri New York'taki son iki işlem gününde keskin şekilde düştü ve Salı günü Nasdaq Global Select Market'te halka arz edildiğinde elde ettiği yüzde 255'lik kazancın yarısından fazlasını sildi.


46,4 milyar dolarla VinFast'ın piyasa değeri hâlâ General Motors Co.'nun üzerinde.


Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şirketin patronu Pham Nhat Vuong'un net serveti kabaca yüzde 40 düşerek 26,2 milyar dolara geriledi.

Vuong kağıt üzerinde, ilk işlem gününde neredeyse 40 milyar dolar kazanmıştı. Bu endeks tarafından şimdiye kadar kaydedilen en büyük servet sıçramalarından biri oldu.




#Pham Nhat Vuong
#VinFast
#Vietnam
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