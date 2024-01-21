|
Ekonomi

Hintli yazılım devinin kutlama gecesi faciaya dönüştü: CEO 4,5 metreden düşüp can verdi

Hindistan'ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin kutlama gecesi faciaya dönüştü. Şirketin CEO'su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan demir kafesin halatı koptu. Yaşanan kaza sonucu 4,5 metre yükseklikten düşen Shah hayatını kaybederken, Datla'nın hayati tehlikesinin ise devam ettiği açıklandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

17:18 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 17:49 - 21/01/2024 Pazar
IHA
Hindistan'da kutlama gecesi CEO'nun 4,5 metreden düşmesiyle faciaya dönüştü
Hindistan'da kutlama gecesi CEO'nun 4,5 metreden düşmesiyle faciaya dönüştü

Şirketin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi.


Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4,5 metre yükseklikten yere düştü.


Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#Hindistan
#Vistex
#Sanjay Shah
#Vishwanath Raju Datla
8 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak