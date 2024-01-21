Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'ın Kuzeyinde düştüğü açıklandı. Kuran-wa-Munjan ilçesinin Topkhana bölgesindeki kaza alanına çok sayıda ekip gönderildi. Hindistan Havacılık Bakanlığı, Afganistan'da düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı. Rus Havacılık İdaresi de, Rusya'ya kayıtlı ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen bir uçağın Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu bildirdi.