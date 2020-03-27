Ekonomi Volkswagen Almanyadaki üretimin askıda kalma süresini uzattı
OTOMOTİV

Volkswagen Almanya'daki üretimin askıda kalma süresini uzattı

Alman otomotiv devi Volkswagen, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan üretim süresini 4 iş günü daha uzatarak 9 Nisan olarak belirledi. Volkswagen'in farikaları 25 Mart'tan itibaren kapatılmıştı.

Haber Merkezi AA
Volkswagen
Volkswagen

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, talebin düşmesi ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle 20 Mart-5 Nisan'ı kapsayan üretimin durdurulması sürecini 4 iş günü uzattı.

  • Volkswagen'den yapılan açıklamada, Almanya’daki fabrikalarında üretim faaliyetlerinin askıda kalması sürecinin, 4 iş günü ilaveyle 9 Nisan’a uzatıldığı bildirildi.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillere talepteki düşüşün ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak alındığı ifade edilen açıklamada, şirketin mümkün olan en kısa sürede üretime devam etmek için çalıştığı vurgulandı.

İlk aşamada 5 Nisan'a kadar askıya alınacağı duyurulmuştu

Volkswagen, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, şirketin Almanya dahil Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada 20 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar askıya alınacağını duyurmuştu.

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