EkonomiVolkswagen liderlik koltuğunu kaptırdı
OTOMOTİV

Volkswagen liderlik koltuğunu Renault'ya kaptırdı

Volkswagen liderlik koltuğunu kaptırdı

Türkiye'de son 4 yıldır "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" olan Volkswagen, geçen yıl zirveyi Renault'ya kaptırdı. Renault, toplam pazarın yanında otomobil satışlarında da birinci olurken, hafif ticari araç pazarında ilk sırada Ford yer aldı.

Haber MerkeziAA
Volkswagen liderlik koltuğunu Renault'ya kaptırdı
Volkswagen liderlik koltuğunu Renault'ya kaptırdı

Türkiye'de son 4 yıldır "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" olan Volkswagen, 2017'de birinciliği Renault'ya kaptırdı.

Geçen yıl yüzde 2,8 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, satış hedeflerini yakalamak için faizsiz kredi, indirim ya da ödeme erteleme gibi kampanyalar sunan markaların rekabetine sahne oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017'de otomobil ve hafif ticari araç toplamında en çok satılan marka 130 bin 276 adetle Renault oldu. Marka, satışlarını 2016 yılına kıyasla yüzde 7 yükseltti.

  • Otomobil satışları da yüzde 6,4 artışla 113 bin 454'e çıkan ve zirvedeki yerini koruyan Renault, yüzde 11,5 yükselişle 16 bin 822 hafif ticari araç sattı.

Renault son olarak 2004 yılında pazar lideri konumunda idi. Markanın Oyak Renault fabrikalarında üretilen iki modeli Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok satılan 2. ve 3. otomobili olarak sıralamada yer alıyor. Söz konusu modellerin gösterdiği başarılı performans da Renault'un toplam pazar liderliğinde etkili oldu.

Volkswagen'in satışları yüzde 12,7 azaldı

Geçen yıl toplam pazarda yüzde 13,1 artışla 120 bin 49 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise ikinci oldu. Fiat'ın satışlarının 61 bin 364'ini otomobil, 58 bin 685'ini hafif ticari araçlar oluşturdu.

Türkiye'de 2013'ten bu yana "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" unvanına sahip olan Volkswagen ise 117 bin 481 adetle üçüncülüğe geriledi. Markanın satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı. Volkswagen'ın satışlarının 89 bin 688'ini otomobil, 27 bin 793'ünü hafif ticari araçlar oluşturdu.

Türkiye'de üretimi bulunmayan ve satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen'in pazar liderliğini kaptırmasında döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.

2017'de en çok satılan 20 otomobil markası
FOTOĞRAF21
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1. Renault - 130 bin 276
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2. Fiat - 120 bin 49
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3. Volkswagen - 117 bin 481
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4. Ford - 111 bin 64
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5. Hyundai - 52 bin 265
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6. Dacia - 48 bin 370
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7. Toyota - 45 bin 209
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8. Opel - 44 bin 707
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9. Peugeot - 40 bin 482
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10. Nissan - 34 bin 822
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11. Mercedes-Benz - 34 bin 631
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12. Honda - 26 bin 421
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13. Skoda - 24 bin 679
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14. Citroen - 22 bin 757
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15. Audi - 21 bin 585
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16. BMW - 19 bin 564
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17. Seat - 16 bin 64
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18. Kia - 14 bin 528
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19. Volvo - 4 bin 470
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20. Suzuki - 4 bin 316
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2017'de en çok satılan 20 otomobil markası
2017'de en çok satılan 20 otomobil markası
Türkiye'de son 4 yıldır "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" olan Volkswagen, geçen yıl zirveyi Renault'ya kaptırdı. Renault, toplam pazarın yanında otomobil satışlarında da birinci olurken, hafif ticari araç pazarında ilk sırada Ford yer aldı. ODD verilerine göre, 2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 marka ve satılan otomobil adedi...
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Ford ise toplam pazarda 2017'de 111 bin 64 adetlik satışla dördüncü oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında 71 bin 214 adetle en çok satılan marka olan Ford, 39 bin 850 otomobil satışı gerçekleştirdi.

En çok satılan model Fiat Egea

Türkiye'de geçen yıl en çok satılan otomobil modeli 42 bin 990 adetle Fiat Egea olurken, bu modeli 39 bin 272 adetle Renault Megane, 31 bin 265 adetle Renault Clio ve 29 bin 609 adetle Volkswagen Passat takip etti.

Aynı dönemde hafif ticari araç pazarında en fazla 30 bin 342 adetle Ford Courier satıldı. Bu modeli 28 bin 885 adetle Volkswagen Transit, 26 bin 47 ile Fiat Fiorino ve 25 bin 120 ile Fiat Doblo izledi.

ODD verilerine göre, 2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 marka şöyle:

Sıra Marka Otomobil Hafif Ticari Toplam Satış


1 Renault 113.454 16.822 130.276
2 Fiat 61.364 58.685 120.049
3 Volkswagen 89.688 27.793 117.481
4 Ford 39.850 71.214 111.064
5 Hyundai 49.281 2.984 52.265
6 Dacia 41.914 6.456 48.370
7 Toyota 40.658 4.551 45.209
8 Opel 44.707 0 44.707
9 Peugeot 29.981 10.501 40.482
10 Nissan 32.043 2.779 34.822
11 Mercedes-Benz 25.588 9.043 34.631
12 Honda 26.421 0 26.421
13 Skoda 24.679 0 24.679
14 Citroen 14.709 8.048 22.757
15 Audi 21.585 0 21.585
16 BMW 19.564 0 19.564
17 Seat 16.064 0 16.064
18 Kia 10.937 3.591 14.528
19 Volvo 4.470 0 4.470
20 Suzuki 4.316 0 4.316

2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil modeli şöyle:

Sıra Marka Model Adet
1 Fiat Egea 42.990
2 Renault Megane 39.272
3 Renault Clio 31.265
4 Volkswagen Passat 29.609
5 Toyota Corolla 26.565
6 Renault Symbol 22.052
7 Ford Focus 21.333
8 Volkswagen Polo 20.484
9 Opel Astra 19.995
10 Nissan Qashqai 19.771
11 Hyundai i20 Troy 19.432
12 Honda Civic 19.171
13 Dacia Sandero 18.706
14 Volkswagen Golf 18.102
15 Dacia Duster 16.970
16 Peugeot 301 15.813
17 Hyundai Accent Blue 11.947
18 Volkswagen Jetta 11.420
19 Citroen C-Elysee 10.903
20 Seat Leon 10.104

2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 hafif ticari araç modeli şöyle:

Sıra Marka Model Adet
1 Ford Courier 30.342
2 Ford Transit 28.885
4 Fiat Fiorino 26.047
3 Fiat Doblo 25.120
7 Renault Kangoo 10.651
5 Volkswagen Caddy 9.889
6 Volkswagen Transporter 9.404
9 Peugeot Partner Tepee 7.728
8 Citroen Berlingo 7.218
11 Ford Transit Custom 6.599
10 Dacia Dokker 6.456
12 Fiat Ducato 5.439
13 Mercedes-Benz Sprinter 4.644
14 Toyota Hilux 4.550
15 Mercedes-Benz Vito 4.159
Dacia Dokker 4.027
17 Renault Master 3.856
16 Kia Bongo 3.591
19 Mitsubishi L200 3.527
18 Volkswagen Amarok 3.263
20 Hyundai H-100 2.984

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