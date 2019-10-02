Ekonomi Volkswagen Manisa merkezli Türkiye birimini kurdu 5 bin kişi işe alınacak
OTOMOTİV

Volkswagen Manisa merkezli Türkiye birimi kurdu

Volkswagen Manisa merkezli Türkiye birimini kurdu: 5 bin kişi işe alınacak

Volkswagen, Türkiye yatırımına bir adım daha yaklaştı. Şirket Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu. Şirketin adı da ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu.
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı.

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  • Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.

Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

ARAZİ BAKMAYA BAŞLADILAR

yenisafak.com, geçtiğimiz günlerde Volkswagen yetkililerinin Manisa'da sahaya inerek arazi bakmaya başladığını aktarmış, grubun konut ve sosyal donatı alanları için ise TOKİ projeleri ile ilgilendiği ve temaslar kurduğunu yazmıştı.

Volkswagen'in yeni fabrikasının kurulacağı Manisa Organize Sanayi Bölgesi.

BAKAN PEKCAN YERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de yapması beklenen fabrika yatırımıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." demişti.

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