Volkswagen'den kötü haber: Tüm yatırımlarını durdurdu

2019 yılında gündeme gelen ve yatırım yeri olarak Manisa'nın seçilmesinin ardından şirketin dahi kurulduğu Volkswagen'in fabrika yatırımına yönelik uluslararası basında yer alan ''Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği'' yönünde haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye'ye bilgi verildiğini de belirttiler.

Yatırımın Türkiye yerine Bulgaristan'a kaydığı yönündeki iddialarda yalanlanmış oldu.

VOLKSWAGEN: BÜTÜN YATIRIMLAR DURDURULDU

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur.” bilgisini verdiler.