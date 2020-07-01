Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Volkswagenden kötü haber Tüm yatırımlarını durdurdu
OTOMOTİV

Volkswagen tüm yatırımlarını durdurdu

Volkswagen'den kötü haber: Tüm yatırımlarını durdurdu

Alman otomobil devi Volkswagen uzun süredir gündemde olan 1,3 milyar euroluk fabrika yatırımı da dahil tüm uluslararası yatırımlarını durdurma kararı aldı. Şirket tarafından yatırımın Türkiye yerine Bulgaristan'a kaydığı yönündeki iddialarda yalanlanırken erteleme kararının koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan durgunluktan kaynaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2019 yılında gündeme gelen ve yatırım yeri olarak Manisa'nın seçilmesinin ardından şirketin dahi kurulduğu Volkswagen'in fabrika yatırımına yönelik uluslararası basında yer alan ''Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği'' yönünde haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye'ye bilgi verildiğini de belirttiler.

Yatırımın Türkiye yerine Bulgaristan'a kaydığı yönündeki iddialarda yalanlanmış oldu.

VOLKSWAGEN: BÜTÜN YATIRIMLAR DURDURULDU

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur.” bilgisini verdiler.

Yerli otomobil için müjdeyi verdi: Bu ay temel atılıyor
OYNAT 00:59
Yerli otomobil için müjdeyi verdi: Bu ay temel atılıyor
Yerli otomobilin fabrika inşaatının temeli bu ay atılıyor. Müjdeyi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi. Bursa Gemlik'teki arazide çalışmalar aralıksız sürüyor. Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Fabrika 1 milyon m2'lik askeri araziye inşa edilecek ve 22 milyar TL yatırım yapılacak.
Abone Ol Google News
Avrupada vardıTürkiyenin de olacak

Avrupa'da vardı
Türkiye'nin de olacak

​İşte sosyal medya trollerini üzecek halkı koruyacak o düzenleme.
Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.
Fransa Doğu Akdenizdeki Sea Guardian Operasyonundan çekildiğini NATOya bildirdi

Koronaya<br>dayanamadı

Koronaya
dayanamadı

​Alman otomotiv devinden kötü haber..
Kritik zirve başladı

Kritik zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'yi görüşüyor.

Bu ne<br>hal başkan

Bu ne
hal başkan

​Vatandaşı toplayıp yemek dağıttı, pandemiye davetiye çıkardı.
Küçükçekmece<br>Gölü ölüyor

Küçükçekmece
Gölü ölüyor

​Eskiden kuş cennetiydi şimdi balıkların mezarı oldu.

​Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya sert tepki.

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.

​Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur envantere giriyor.

Çöküş: 135 milyon TL

Çöküş: 135 milyon TL

​F.Bahçe, sportif başarı gelmeyince ekonomik olarak da zora girdi.

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Devler onu istiyor

Devler onu istiyor

​F.Bahçe'nin istediği genç yeteneğe başka talipler var.

​Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor...
Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden
Spor

Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı. Bu kararın ardından liglerin nasıl tescilleneceği merak konusu oldu. TFF 2. Lig'de yer alan Samsunspor bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Manisa FK'nın 10 puan önünde yer alıyor. 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden yaşanıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden TFF'ye teşekkür ederek, 'Şampiyon Samsunspor' ifadelerini kullandı.
İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?
Gündem

İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?

Tüm Türkiye'yi derinden üzen İkranur olayında yeni bir gelişme yaşandı. Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.
Doç. Dr. Gökhan Özge: Telli maske, göz kuruluğunu engeller
Hayat

Doç. Dr. Gökhan Özge: Telli maske, göz kuruluğunu engeller

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özge, maskenin göz kuruluğuna neden olabileceğini belirterek, "Maskenin burun bölgesine iyi takılmayarak ve telinin burun kemiğine iyi oturtulmayarak havanın göze doğru gelmesiyle göz kuruluğu yapması aslında doğal bir sonuç. Maskelerin telli olması ve o telin burna çok iyi oturtularak havanın oradan göze doğru çıkmasının engellenmesi gerekmekte" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.