Ekonomi Volkswagenin Akyurttaki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Haber Merkezi DHA
Volkswagen fabrikası (Arşiv)
Volkswagen fabrikası (Arşiv)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Alman Birliği Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'nın Türkiye'nin dostları ve müttefikleri arasında özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Varank, siyasi, ekonomik ve beşeri boyutları çok yönlü olan ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını söyledi.

Varank, ticaret, yatırım ve turizm alanındaki iş birliğinin yanı sıra Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşının ikili ilişkileri güçlü kılan temel unsurlardan olduğuna dikkati çekerek, iş birliğini bir adım öteye taşımak adına kurumsallaşmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Alman yatırımcılarla yakın iş birliği içindeyiz"

Alman yatırımcılarla yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Varank, şunları kaydetti:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inanıyorum.Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz."

Varank, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Tam üyelik müzakerelerimize tekrar hız kazandırılması, vize serbestisi ve Gümrük Birliği güncellemesi konusunda AB Dönem Başkanlığını üstlendiğinde Almanya’dan güçlü destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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