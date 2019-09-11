Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,75'e çekebileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin TL'deki istikrar ve enflasyondaki düşüşten dolayı genişlemeci para politikası uygulayabileceğini aktaran Rendell, enflasyonun ileriki birkaç ay düşüş kaydedebileceğini dile getirdi.

Rendell, manşet enflasyonun eylül veya ekim aylarında tek haneleri görebileceğini söyledi.

"Reel faiz oranları sıfıra yakın seviyelere inebilir"

Rendell, reel faiz oranlarının yıl sonuna kadar sıfıra yakın seviyelere inebileceğini bunun da politika faizinin yüzde 13-14 seviyelerine gerileyebileceği anlamına geldiğini vurguladı.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17.25'e çekeceği öngörüsünde bulundu.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB'nin politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 17,25'e indirebileceğini belirtti.

Reel faiz oranlarının yüzde 2-3 seviyelerine çekilebileceğini söyleyen Kalen, "TCMB'nin yıl sonu TÜFE tahmininin yüzde 13,96, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda yüzde 2-3 seviyelerindeki reel faiz oranı, yıl sonunda yüzde 15,9 - 16,9 politika faizi anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

Bu haftaki toplantıda piyasaların 200-270 baz puan arasında bir indirim beklediğini kaydeden Kalen, TCMB'nin politika faizinde yıl sonuna kadar toplam 285-385 baz puan arasında bir indirim gerçekleştirebileceği öngörüsünde bulundu.

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