Yabancı fonlar lokal ortak arıyor

İsviçre kökenli Viatrans AŞ tarafından Mecidiyeköy’deki Eski Likör Fabrikası arazisinde yapımı tamamlanan Quasar İstanbul’un içinde yer 196 bağımsız ünite İş Portföy tarafından satın alındı. 140’ı rezidans, 56 adeti ise ofis alanlardan oluşan projede yerliye TL bazında satış yapılırken, yabancıya döviz bazında satış yapılacak. Yüzde 5 peşinat ile 50 aya kadar fon bünyesinde vadelendirme olanakları sunan Quasar İstanbul’da büyüklükleri 128 metrekare ile 534 metrekare arasında değişen1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 penthous daireler yer alıyor. Projede 1+1 daire fiyatları 647 bin dolardan başlıyor. Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofisler İş Portföy’ün Gayrimenkul Yatırım Fonları çatısı altında toplandı. Böylece fonların büyüklüğü 1,7 milyar TL’nin üzerine çıktı. Şirketin pazardaki payı da yüzde 30 oldu.

Tevfik Eraslan (soldan üç)

2,5 YILDA 34 FON

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Türkiye’de son 2.5 yılda 34 gayrimenkul yatırımı oluştuğunu, bu fonların portföy büyüklüklerinin 5,5 milyar TL seviyesinde olduğunu söyledi. Gayrimenkul yatırım fonlarının yönettiği fon büyüklüğü ise 245 milyar liraya ulaştı. Fon büyüklüğü, yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 42 büyüdü. Eraslan, “Bu rakamın 116 milyar TL’lik kısmı Bireysel Emeklilik Fon büyüklüğünden, 97 milyar TL’lik kısmı ise yatırım fonlarından, geriye kalan kısım ise portföydeki şirketler tarafından sürdürülen özel portföy yönetimi faaliyeti kaynaklı. Bu 97 milyar TL’lik kısımda yatırım fonları içerisinde çok daha yeni iş alanı olan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları da var. Bu iki yeni iş alanının ülkemiz için çok önemli rolleri olacak” şeklinde konuştu.

REKLAM

GETİRİSİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Eraslan, Türkiye’deki fon getirilerinin de ABD’deki fon getirilerinden yüksek olduğuna dikkat çekti. Bunun da ülkedeki fonlara ilgiyi artırdığına işaret eden Eraslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bireysel olarak yapılan konut yatırımlarında kira getirisi üzerinden geri dönüşler 20 ila 40 yıl arasında değişmekte. Oysa gayrimenkul yatırım fonlarıyla şehir merkezilerindeki ticari gayrimenkullere yapılan yatırımlarda kira çarpanı bu günlerde 12-13 yıl aralığına kadar gerilemiş durumda. Bu çarpan seviyesi yüzde 8 yıllık kira getirisine denk gelmekte ve gayrimenkul yatırım fonlarının getirilerinin bireysel gayrimenkul yatırımına göre 2 kat daha verimli olduğunu göstermekte.”

YATIRIMA DEVAM EDECEK

Eraslan, likiditesi yüksek amacına göre kira getiri veya satış gelir beklentileri sağlayan gayrimenkullere yatırım yapmayı sürdüreceklerini de aktardı. Projede 1+1 dairelerin fiyatları 647 bin dolar, 2+ 1’lerin 856 bin dolar, 3+1’ler 1 milyon 820 bin dolardan başlıyor. Sadece 2 adet bulunan 4+1 özel penthouse dairelerin fiyatı ise yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde.

Sahada inceleme yapanlar arttı

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel, şu anda sahada inceleme yapan yabancılar olduğunu söyledi. Yücel, “Özellikle dolar bazında düşen fiyatlar, fonların getiri oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle Türkiye gayrimenkul pazarı yabancı fonların ilgisini çekiyor. Şu anda sahada inceleme yapıyorlar. Türkiye pazarını pek bilmedikleri için özellikle lokal bir ortakla pazara girmek istiyorlar” dedi.