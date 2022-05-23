Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 225'lik artış

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 oranında bir artış göstererek 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin yüzde 1,25 günübirlikçi oldu.

Ocak-Nisan döneminde yüzde 172,51 arttı

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış göstererek 7 milyon 477 bin 47 oldu.

En çok ziyaretçi Almanya’dan

Nisan ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 15,36 ile birinci, Bulgaristan yüzde 10,53 ile ikinci, İngiltere yüzde 8,75 ile üçüncü sırada yer aldı.

EKONOMİ İstihdam endeksi yıllık bazda artış gösterdi

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