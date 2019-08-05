Yabancıya özel emlak sitesi

Türkiye’den taşınmaz almak isteyen yabancılar artık Türkiye'ye gelmeden tapu ve kadastro işlemlerini yapabilecek. Bunun için ilk etapta Berlin, Düssseldorf, Bakü, Paris, Brüksel olmak üzere 12 farklı noktada büyükelçilik ve konsolosluklar bünyesinde tapu birimleri faaliyete geçecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA GÜVENLİ İŞLEM

Tapu işlemlerinin alıcı ve satıcının farklı temsilcilikte bulunması durumunda da yapılabilmesi mümkün hale geldi. Taraflardan birinin yurt içinde diğerinin yurt dışındaki temsilcilikte bulunması durumunda da işlemlerin yapılabilmesi sağlandı. Uygulama ile yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin ve yabancıların işlemleri Türkiye'ye gelmelerine ve vekaletname düzenlemelerine gerek olmadan güvenli elektronik ortamda yapılabilecek.

'YOURKEYTURKEY' PORTALI HAZIRLANDI

Türkiye'ye yerleşme, yatırım yapma veya Türk vatandaşlığı kazanımı amacıyla taşınmaz edinmek isteyen yabancı yatırımcıların, yatırım kararlarına yön verip taşınmaz edinim süreçlerini kolaylaştırarak en doğru ve güvenilir bilgiye tek adresten ulaşmasını sağlamak amacıyla da “YourKeyTurkey” isimli portal hazırlandı. İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet verecek olan portala www.yourkeyturkey.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. yabancı yatırımcıya rehberlik edecek.

DEĞERLENDİRME RAPORU ZORUNLU

Yabancıların gayrimenkul edinimleri sırasında pazarlama esnasında ortaya çıkabilecek aldatma hususlarının ortadan kaldırılabilmesi (gayrimenkul değerinin yüksek gösterilmesi vb. durumlar) amacıyla değerleme raporu sunulması zorunluluğu getirildi. Yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarına ilişkin işlemlerinde taşınmazın gerçek değerini bilerek işlemlere yön verilmesini sağlayacak.

EKONOMİ Faizlerde bu daha başlangıç