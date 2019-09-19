Ekonomi Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor

Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile hızlanacak. Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kurulacağını açıklayan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplantı sonrasında, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ni gezen Bakan Mustafa Varank ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraberindeki heyet müze hakkında bilgi aldı.
Toplantı sonrasında, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ni gezen Bakan Mustafa Varank ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraberindeki heyet müze hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin sanayileşmesini teknoloji ve katma değerli üretimle zenginleştirek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı açıklandı. Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere komite oluşturulacak.

EN AZ 23 AKILLI ÜRÜN HEDEFİ

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi olarak da tanımlanan süreç hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı 6 temel politikadan oluştuğunu belirterek, İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceklerini açıkladı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde yapıldı. Yapay zeka teknolojilerine değinen Varank, "Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Varank, Türkiye'nin sahip olduğu büyük verinin, ekonomik değere dönüşmesini önemsediklerini belirterek, bunun için Yapay Zeka Enstitüsü kurma çalışmalarının devam ettiğini ve hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi.

STRATEJİK MALZEMEYE ÖNCELİK

"Öncelikli sektörler için stratejik malzemeler geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda, kimya ve ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar,elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri belirleyeceğiz" diyen Mustafa Varank, "Türkiye'ye özgü bir model geliştireceğiz. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Bu merkezlerin yönetişim modeli, kamu ve özel sektörün yanı sıra uluslararası iş birliklerini de kapsayacak" ifadelerini kullandı.

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AÇIK İNOVASYON POLİTİKASI

Bu kapsamda girişimcilik ekosistemini daha etkin bir yapıya kavuşturacaklarını ifade eden Varank, anılan ekosistemde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kurma çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Varank, kurulacak dijital platformda girişimlere ilişkin bilgilerin yanında yatırımcıların tanıtılacağını ve girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilerin yer alacağını belirterek, girişimcilik fikirlerinin olgunlaşması için okullarda, iş yerlerinde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) açık inovasyon yaklaşımının öğretilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Komite oluşturulacak

  • MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ni gezen Bakan Mustafa Varank ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraberindeki heyet müze hakkında bilgi aldı.
  • Destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere komite oluşturulacak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3, KOSGEB'ten 1, TÜBİTAK'tan 1 olmak üzere 5 üyeden oluşacak. Komite, destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin kararları puanlama yöntemiyle alacak. Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacak. Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

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