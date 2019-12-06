Yapay zeka operasyonel maliyetleri düşürüyor

Yapay zekâ girişimlerinin son dönemlerde oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de yapay zekâ oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı” dedi. Sigorta sektöründe yapılan çalışmaların veri odaklı uygulamalar baz alınarak yürütüldüğünü söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Yapay zekânın özellikle sigorta sektörü tarafındaki en büyük avantajı, sigortalı adaylarının davranışları için doğru öngörülerde bulunabilmesi ve sigorta kavramının başrol oyuncuları olan sigortalılarla ilgili yapılan doğru tespitlerle ihtiyaca uygun ürün yelpazesinin doğru şekilde kullanılmasıdır. Sigorta şirketleri içinde bulunduğumuz dönemde hâlâ operasyonel olarak yoğun bir çalışma şekli ile hizmet vermekte olup, bu tarz operasyonel çalışmaların özellikle manuel olarak yürütülmesi her zaman riskle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir” diye belirtti.

Baturalp Pamukçu

YAPAY ZEKA KULLANIMI SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ

Forrester Consulting tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de yapay zekayı aktif şekilde kullanan sektörlerin, operasyonel maliyetlerini ortalama %4 oranında düşürürken, satışları artıran ve erken müdahalelerle kayıp karşılığını azaltan müşteri davranışları hakkında ipuçları topladığını ifade eden Pamukçu, “Yapay zekânın sektörümüzdeki kullanımıyla, bir kasko teklifi verirken sigortalının kaza yapma ihtimalini ve kaza yapması halinde ne kadarlık bir hasar maliyetinin oluşabileceği gibi öngörü niteliği taşıyan bu tarz durumları farklı hesaplama teknikleriyle özdeşleştirip, riskli müşteri tespiti rahatça yapılabilmektedir” dedi.