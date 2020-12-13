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Ekonomi Yapılandırma 20 milyarı aştı 27 mlyon kişi yararlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapılandırma 20 milyarı aştı: 2.7 mlyon kişi yararlandı

Yapılandırma 20 milyarı aştı: 2.7 mlyon kişi yararlandı

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması için 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. 24 günde 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Mükelleflerin şimdiye kadar yaptığı peşin ödeme miktarı 269 milyon lira oldu. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık. Vergi dairesine gitmeden başvuru yapılabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına için bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

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2,7 MİLYON MÜKELLEF YARARLANDI

  • Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı. Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı.

İNTERNET VEYA POSTA YOLUYLA MÜMKÜN

Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular “www.gib.gov.tr” veya “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE FAİZ SIFIRLANIYOR

  • Söz konusu kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor. Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor. Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından %25 indirim yapılıyor.

KART İLE DE ÖDEMEK MÜMKÜN

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021’de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor. Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

  • Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden “sanal POS” uygulaması ile yapılabiliyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamıyor. Yapılandırma için başvurular 31 Aralık’a kadar yapılabilecek.

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